День проектировщика - 16 ноября. Расчетливые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем проектировщика в прозе
Поздравляю отличного специалиста, гениального поектировщика. Пускай твои проекты будут признаны и оценены на высоком уровне. Пускай их реализация принесет успех и хорошее вознаграждение. Желаю профессионального роста и творческой музы, для удачной работы над новыми интересными проектами.
В ваш профессиональный день, уважаемые проектировщики, желаю творческого потенциала, успеха, бодрости и удачи. Ваша деятельность важна и современна. Пусть ваши эскизы, конструкции будут безукоризненны. Пусть ваши достижения будут носить глобальный характер.
Желаем, чтоб все проекты и планы выполнялись легко, пусть Ваша деятельность процветает и приносит огромную пользу людям, реализуйте все задуманное и пусть результат всегда приятно удивляет!
Поздравления с Днем проектировщика в стихах
Как будут выглядеть дома,
Как проложить дороги —
Проект рождается в умах.
Как сложен он для многих!
Проектировщики, труд ваш
Ответственный и важный:
Не просто заработать стаж —
Внедрить проект бумажный!
Реальный мир преображать —
Вот ваше назначенье!
И мы хотим вам пожелать
Работать с вдохновеньем!
Проектировщик всем нам нужен,
Ведь без него уж никуда,
Поэтому сегодня дружно,
И поздравляет вся страна!
В России строят все на свете,
Проект в цене, везде, всегда,
Поэтому я вам желаю,
Не ошибаться никогда!
Желаю точных всем расчетов,
Желаю радости, добра,
Чтоб все мечты всегда сбывались,
Гордилась вами вся страна!
Дорогой проектировщик,
Поздравляю с твоим днем,
Пусть согреет вдохновение
Схемы все твои лучом.
Силы, выдержки желаю,
Прибыльных всегда работ,
Труд нелегкий, кропотливый
Радость пусть тебе несет.
В жизни личной все желаю
Спроектировать на пять,
Профи ты в своем призвании, —
Тут иначе не сказать.
Поздравления с Днем проектировщика в смс
Он — большой мудрец и гений,
Гуру, постановщик.
Отмечает праздник нынче
Наш проектировщик.
Пожелать хочу успехов,
Новых планов и идей,
Значимых, больших проектов,
Жизнь пусть станет веселей.
Уж сколько в мире понастроено,
И сколько сделано всего,
Но все с начало на бумаге,
В проекте важном создано!
Профессия-то — непростая,
И нужен творческий подход!
Еще: объемное мышленье,
И точный непростой расчет!
Чтоб проекты создавать,
Нужно тщательно трудиться,
Все продумывать, решать
И с черченьем подружиться.
Пусть в делах царит успех,
И растут твои доходы,
И работать без помех
Еще длительные годы!