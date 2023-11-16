День проектировщика - 16 ноября. Расчетливые поздравления в прозе, стихах и смс

Как будут выглядеть дома,

Как проложить дороги —

Проект рождается в умах.

Как сложен он для многих!



Проектировщики, труд ваш

Ответственный и важный:

Не просто заработать стаж —

Внедрить проект бумажный!



Реальный мир преображать —

Вот ваше назначенье!

И мы хотим вам пожелать

Работать с вдохновеньем!

Проектировщик всем нам нужен,

Ведь без него уж никуда,

Поэтому сегодня дружно,

И поздравляет вся страна!



В России строят все на свете,

Проект в цене, везде, всегда,

Поэтому я вам желаю,

Не ошибаться никогда!



Желаю точных всем расчетов,

Желаю радости, добра,

Чтоб все мечты всегда сбывались,

Гордилась вами вся страна!