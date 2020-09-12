День программиста 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем программиста в стихах
Ты по жизни оптимист.
Знаешь, как и что исправить.
Ты великий программист,
И тебя я поздравляю.
Пусть все ладиться всегда,
И программы не подводят,
Не горят пусть провода,
И вообще, не будет горя.
Пусть хранит тебя судьба,
Жизни путь пусть будет чистым.
Поздравляю я тебя
Нынче с Днем всех программистов!
Пусть обходят стороной
Вирусы компьютер,
И пусть будет, милый мой,
У тебя все супер.
Пусть не виснут никогда
Сложные программы.
Для меня ты навсегда
Умный самый-самый.
Мышка, коврик, в кружке чай
Как всегда остывший.
Свой компьютер выключай,
Всё потом допишешь.
Искусства тонкого ценитель,
В ПК и технологий век,
Программ создатель и творитель,
Незаменимый человек!
Сегодня праздник твой, желаем
Всегда востребованным быть,
В компах проблемы исправляя,
В любви, достатке, счастье жить!
С Днем Программиста поздравленья
От нас сердечно принимай,
Все новшества и обновленья
В своей среде не упускай!
Поздравления с Днем программиста в прозе
С Днем программиста! Желаю высокой оценки трудов, достойной зарплаты, лёгких будней, продвинутых пользователей, безнадежных юзеров, чтобы кипела работа, а отдых был в кайф. Добра, позитива, красоты, новых высот, крутых подъемов, профессионального роста, совершенствования, интересных заданий, передовых технологий, высоких скоростей, небывалых возможностей! Раздвигайте границы сознания, просвещайте, делайте мир лучше и понятнее, комфортнее и доступнее. С праздником!
Всех программистов, поздравляю. Желаю светлого ума, крепких нервов и хорошего здоровья. Желаю развития в профессии, новых идей, проектов и интересных концепций. Пускай благодаря вашим неординарным умам воплотятся в жизнь самые невероятные теории. Пускай ваша жизнь будет яркой и разносторонне насыщенной. Желаю, чтобы каждый сумел проявить себя в интереснейшей сфере программирования.
С Днём программиста. Желаю изобретательности, смекалки и креатива в работе, желаю благополучия, счастья и удачи в жизни. Пусть каждый твой день будет запрограммирован на успех, пусть в твоём организме стоит мощный антивирус от недугов, пусть твоя любовь надёжно будет запоролена от горечи обид.
Поздравления с Днем программиста в смс
День программиста весь в разгаре,
И позвольте пожелать —
Вашей жизненной программе
Фантастическою стать!
Пусть проблемы не нависнут,
Словно черный небосклон,
Будьте как Билл Гейтс богаты —
Но чтоб это был не сон!
Пусть несёт День программиста
Больше радостных побед,
Интернет пусть будет быстрым
На ближайшие сто лет.
И в профессии успехи
Никогда не подведут,
Осенит судьба со смехом
Морем радостных минут!
Желаю разные программы
Писать и вдохновенно, и легко,
Ведь программист — ты самый-самый,
И до тебя всем далеко!