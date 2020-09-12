День программиста 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Ты по жизни оптимист.

Знаешь, как и что исправить.

Ты великий программист,

И тебя я поздравляю.



Пусть все ладиться всегда,

И программы не подводят,

Не горят пусть провода,

И вообще, не будет горя.



Пусть хранит тебя судьба,

Жизни путь пусть будет чистым.

Поздравляю я тебя

Нынче с Днем всех программистов!

Пусть обходят стороной

Вирусы компьютер,

И пусть будет, милый мой,

У тебя все супер.



Пусть не виснут никогда

Сложные программы.

Для меня ты навсегда

Умный самый-самый.



Мышка, коврик, в кружке чай

Как всегда остывший.

Свой компьютер выключай,

Всё потом допишешь.