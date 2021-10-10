День психического здоровья. Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем психического здоровья в прозе
Поздравляю с Всемирным днем психического здоровья. Ну что можно пожелать в этот день? Внутренней гармонии, душевного спокойствия, неиссякаемого потока сил, терпимости и благоразумия. Пусть каждый день проходит интересно и насыщенно, а главное — без стресса и напряжения.
Поздравляю с Всемирным днем психического здоровья. Хочу пожелать спокойствия, уравновешенности, уверенности и решительности. Пусть каждый день дарит гармонию и вдохновение. Пусть каждый человек в твоей жизни дарит приятное общение. Пусть каждый миг наполняет тебя силой и стремлением к личным идеалам.
Поздравляю с Всемирным днем психологического здоровья. Пусть ничто не выводит тебя из равновесия, пусть никто не сможет повлиять на твоё состояние душевного спокойствия, пусть каждый день несет с собой только положительные эмоции и радость, пусть жизнь полна будет ярких и счастливых мгновений.
Поздравления с Днем психического здоровья в стихах
Стрессам, нервам, перегрузкам
Скажем мы сегодня «Нет!"
Будет психика здоровой,
Ждет нас счастье, жизнь без бед,
Нам психическим здоровьем
Очень нужно дорожить,
С ним, конечно, точно сможем
Очень долго лет прожить!
Все нас стрессами пугают,
«Перегрузки», — говорят,
И здоровье покидает
Чуть не каждого подряд,
Но мы стрессов не боимся,
Мы дадим отпор им всем,
Ежедневно веселимся,
Чтобы не было проблем.
В День психического здравья,
Что хочу тебе сказать:
Быть здоровым — это главное,
Не печалься, так держать!
Пожелаю разных стрессов
И депрессий избегать,
Чтобы жизнь была чудесной,
Настроение — на «пять»!
Чтоб с психическим здоровьем
В жизни не было проблем,
И душа была в покое,
Не тревожилась совсем.
Поздравления с Днем психического здоровья в смс
Сегодня праздник классный,
Поздравить всех спешу,
Пусть нервный срыв ужасный
Не светит никому.
Душевного баланса
Желаю вам,
Чтоб люди и финансы
Не принесли вреда.
Пусть в психическом здоровье
Запас нервов будет крепким,
Привиденья за тобою
Не погонятся вовеки!
И поток галлюцинаций
Пройдет также стороною,
Чтобы жизнью наслаждаться,
С позитивным жить настроем!
В час, когда прогресс шагает
Быстрым шагом по планете,
Стресс тебя подстерегает
Даже в интернете.
Подустал? Ляг — отдохни,
Прочь депрессию гони,
Обстановочку смени —
Души здоровье сохрани!