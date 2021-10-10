День психического здоровья. Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

Стрессам, нервам, перегрузкам

Скажем мы сегодня «Нет!"

Будет психика здоровой,

Ждет нас счастье, жизнь без бед,

Нам психическим здоровьем

Очень нужно дорожить,

С ним, конечно, точно сможем

Очень долго лет прожить!

Все нас стрессами пугают,

«Перегрузки», — говорят,

И здоровье покидает

Чуть не каждого подряд,

Но мы стрессов не боимся,

Мы дадим отпор им всем,

Ежедневно веселимся,

Чтобы не было проблем.

В День психического здравья,

Что хочу тебе сказать:

Быть здоровым — это главное,

Не печалься, так держать!