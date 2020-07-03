День работников ГИБДД 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем ГИБДД в стихах
С Днем работника ГАИ
Поздравления прими.
Ты на службе день и ночь —
В летний зной, и в снег, и в дождь.
Службу доблестно несешь
И порядок стережешь.
ПДД ты четко знаешь,
Нарушителя поймаешь.
Пусть не будет трудных дней,
Ослепляющих огней.
За тяжелый честный труд
Пусть тебя награды ждут.
На свете много есть профессий,
И каждая по-своему важна.
Но есть одна, что дарит всем надежду,
Надежности и стойкости полна.
Мы поздравляем доблестных и смелых,
Всех, кто на страже, не оставит кто в беде.
Мы обращаемся к служителям надежным —
Сотрудникам ГАИ, ГИБДД!
Успехов вам на службе и гражданке.
Пусть сбудутся желания, мечты.
Пусть праздник будет светлым, добрым, славным.
Удача будет с вами пусть на «ты»!
В июле — жарким летним днем —
За всех инспекторов мы пьём.
Ведь ГИБДД спешит туда,
Где вдруг случается беда.
Авто поставить на учёт,
Инспектор быстро подойдёт.
В жару и в холод под дождём,
С радаром нас он подождёт.
Здоровья вам, простых задач,
Добрых водителей, удач!
Пусть трассы будут широки,
А ДТП только легки!
Поздравления с Днем ГИБДД в прозе
Поздравляю с Днём ГИБДД и желаю уверенности, стойкости, осмотрительности, решительности, настойчивости, смелости, внимательности и справедливости на своём посту. Пусть каждый день работы дарит массу положительных эмоций, пусть каждый миг жизни становится добрым и прекрасным. Желаю смело и ловко руководить движением на дорогах и движением удачи в жизни.
Сегодня день ГИБДД, поздравляем вас и желаем, чтобы ничего не выводило из душевного равновесия, а работа и исполнение профессиональных обязанностей не давали бы поводов для нервного напряжения и стресса. Ваша профессия необходима для общества, ведь вы обеспечиваете порядок на дорогах, особенно сейчас, когда машин много, а движение очень интенсивное. Добра, удачи, железных нервов и здоровья вам!
В день ГИБДД поздравляю вас, стоящих на страже безопасности дорожного движения! Желаю вам успехов в работе по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, мужества и бесстрашия перед лицом опасности, уважительного отношения от коллег, водителей и пешеходов. Спасибо вам за добросовестный труд и преданность своему делу. Пусть на службе всегда рядом будет верное плечо товарища, а в семье надёжный тыл. Будьте здоровы и счастливы!
Поздравления с Днем ГИБДД в смс
Сегодня, в День ГИБДД,
Тебя спешу поздравить я.
Пусть легкость будет на душе,
Спокойной будет пусть семья.
Пусть радует всегда работа,
И пусть спокойным будет сон,
Работать было чтоб охота.
И звезд побольше на погон!
Поздравляю с Днем ГАИ!
Пусть прекрасны будут дни,
Станет легкою работа,
А некрупными — заботы!
Любит пусть тебя семья,
Уважают все друзья,
Нарушителей не будет,
А судьба тебя полюбит!
С Днем работника ГАИ
Мы вас поздравляем.
Счастья, радости, любви
Много вам желаем.
На дорогах будет пусть
Тихо и спокойно.
Повышений вам желаем
И зарплат достойных.