День работников ГИБДД 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

С Днем работника ГАИ

Поздравления прими.

Ты на службе день и ночь —

В летний зной, и в снег, и в дождь.



Службу доблестно несешь

И порядок стережешь.

ПДД ты четко знаешь,

Нарушителя поймаешь.



Пусть не будет трудных дней,

Ослепляющих огней.

За тяжелый честный труд

Пусть тебя награды ждут.

На свете много есть профессий,

И каждая по-своему важна.

Но есть одна, что дарит всем надежду,

Надежности и стойкости полна.



Мы поздравляем доблестных и смелых,

Всех, кто на страже, не оставит кто в беде.

Мы обращаемся к служителям надежным —

Сотрудникам ГАИ, ГИБДД!



Успехов вам на службе и гражданке.

Пусть сбудутся желания, мечты.

Пусть праздник будет светлым, добрым, славным.

Удача будет с вами пусть на «ты»!