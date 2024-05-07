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Жизнь

День радио. Как поздравить радийщика в стихах, смс и прозе

7 мая в России и некоторых других странах отмечается День радио — профессиональный праздник работников всех отраслей связи. В этот день в 1895 году российский физик Александр Попов представил первый в мире радиоприемник и продемонстрировал сеанс радиосвязи. С тех пор этот праздник ежегодно напоминает о важности средств коммуникации в нашей жизни.

Радио, приемник.
Радио, приемник.
pixabay.com/

Как поздравить радийщика в прозе

1

С Днем радио! Желаю жизни в ритме веселья, оптимизма, успеха и радости. Желаю всегда быть на частоте удачи и везенья. Желаю бежать по радиоволнам счастья и каждый день делиться хорошими новостями со своими близкими людьми.

2

Поздравляю с Днем Радио! Это прекрасное технологическое изобретение создает фон каждый день, а голос в эфире наполняет новостями, развлекает и приносит удовольствие! Пусть будет больше благодарных слушателей, работа приносит радость круглый год! Эфира вам без сбоев, бесконечного коннекта, бесперебойной связи и личного счастья каждому из вас!

3

С праздником поздравляем! Пусть он подарит прекрасное настроение, продуктивную работу и вдохновение. Пусть все служебные невзгоды исчезнут, пусть наступят лишь удачные дни. Желаем двигаться активно и успевать делать все запланированное. Здоровья и позитива во всем!

4

Работников отрасли связи поздравляю с днем Радио! Пусть всегда будет стабильным сигнал радиосвязи, а частотный диапазон нужным! Пусть средства связи сообщают только отличные известия, радуют добрыми песнями, настраивают на хороший лад, чаще дарят возможность радовать любимых и близких словами поддержки и признания! Желаю Вам быть всегда на позитивной волне, чувствовать важность Вашей профессии, наслаждаться возможностями, совершенствовать свои знания и всегда идти вперед — к заветной цели!

Радио, приемник.
Радио, приемник.
pixabay.com/

Как поздравить работника радио в стихах

1

В День радио желаю
Всем жизни без помех,
Чтоб волны позитивные
Вам принесли успех.

Эфир пускай вещает,
Поднимет вам настрой,
Порадует приятной
Вас лентой новостной!

2

С Днем радио, ребята,
Сердечно поздравляю,
Быть на волне удачи
Вам от души желаю.

Пусть станция успеха
Сигнал передает,
Пусть в творчестве и жизни
Вам круто повезет.

3

Вас с днем радио поздравить
От души хочу сейчас.
Пусть волна несет вас к счастью,
Настроение будет — класс.

Частота пусть будет верной:
На добро и на любовь,
Музыки любимой перлы
Будоражат пусть вам кровь.

4

Пусть радио звучит для всех
В этот праздничный денек!
Вовек не будет пусть помех,
Желаю радости поток!

Пускай вам радио поет
О счастье, солнце и весне,
Благие вести пусть несет
На каждой радиоволне!

Девушка слушает радио.
Девушка слушает радио.
из свободных источников ССО

Как поздравить радийщика в смс

1

С Днем радио, ребята,
Сердечно поздравляю,
Быть на волне удачи
Вам от души желаю.

Пусть станция успеха
Сигнал передает,
Пусть в творчестве и жизни
Вам круто повезет.

2

Вас с днем радио поздравить
От души хочу сейчас.
Пусть волна несет вас к счастью,
Настроение будет — класс.

Частота пусть будет верной:
На добро и на любовь,
Музыки любимой перлы
Будоражат пусть вам кровь.

3

Пусть День Радио приносит
Радость, счастье и успех,
Все ответы на вопросы,
И счастливый звонкий смех!

Пусть порадует работа,
Процветание ждет всегда,
Свет, приятные заботы,
И на сердце теплота!

4

По FM-волнам летят
Анекдоты, поздравленья.
Бодрой музыки заряд
Поднимает настроенье.

Это радио родное
Нам приносит позитив,
Всем сотрудникам — здоровья
И огромных перспектив!

Источник.

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