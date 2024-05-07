День радио. Как поздравить радийщика в стихах, смс и прозе

Как поздравить радийщика в прозе
1
С Днем радио! Желаю жизни в ритме веселья, оптимизма, успеха и радости. Желаю всегда быть на частоте удачи и везенья. Желаю бежать по радиоволнам счастья и каждый день делиться хорошими новостями со своими близкими людьми.
2
Поздравляю с Днем Радио! Это прекрасное технологическое изобретение создает фон каждый день, а голос в эфире наполняет новостями, развлекает и приносит удовольствие! Пусть будет больше благодарных слушателей, работа приносит радость круглый год! Эфира вам без сбоев, бесконечного коннекта, бесперебойной связи и личного счастья каждому из вас!
3
С праздником поздравляем! Пусть он подарит прекрасное настроение, продуктивную работу и вдохновение. Пусть все служебные невзгоды исчезнут, пусть наступят лишь удачные дни. Желаем двигаться активно и успевать делать все запланированное. Здоровья и позитива во всем!
4
Работников отрасли связи поздравляю с днем Радио! Пусть всегда будет стабильным сигнал радиосвязи, а частотный диапазон нужным! Пусть средства связи сообщают только отличные известия, радуют добрыми песнями, настраивают на хороший лад, чаще дарят возможность радовать любимых и близких словами поддержки и признания! Желаю Вам быть всегда на позитивной волне, чувствовать важность Вашей профессии, наслаждаться возможностями, совершенствовать свои знания и всегда идти вперед — к заветной цели!
Как поздравить работника радио в стихах
1
В День радио желаю
Всем жизни без помех,
Чтоб волны позитивные
Вам принесли успех.
Эфир пускай вещает,
Поднимет вам настрой,
Порадует приятной
Вас лентой новостной!
2
С Днем радио, ребята,
Сердечно поздравляю,
Быть на волне удачи
Вам от души желаю.
Пусть станция успеха
Сигнал передает,
Пусть в творчестве и жизни
Вам круто повезет.
3
Вас с днем радио поздравить
От души хочу сейчас.
Пусть волна несет вас к счастью,
Настроение будет — класс.
Частота пусть будет верной:
На добро и на любовь,
Музыки любимой перлы
Будоражат пусть вам кровь.
4
Пусть радио звучит для всех
В этот праздничный денек!
Вовек не будет пусть помех,
Желаю радости поток!
Пускай вам радио поет
О счастье, солнце и весне,
Благие вести пусть несет
На каждой радиоволне!
Как поздравить радийщика в смс
1
С Днем радио, ребята,
Сердечно поздравляю,
Быть на волне удачи
Вам от души желаю.
Пусть станция успеха
Сигнал передает,
Пусть в творчестве и жизни
Вам круто повезет.
2
Вас с днем радио поздравить
От души хочу сейчас.
Пусть волна несет вас к счастью,
Настроение будет — класс.
Частота пусть будет верной:
На добро и на любовь,
Музыки любимой перлы
Будоражат пусть вам кровь.
3
Пусть День Радио приносит
Радость, счастье и успех,
Все ответы на вопросы,
И счастливый звонкий смех!
Пусть порадует работа,
Процветание ждет всегда,
Свет, приятные заботы,
И на сердце теплота!
4
По FM-волнам летят
Анекдоты, поздравленья.
Бодрой музыки заряд
Поднимает настроенье.
Это радио родное
Нам приносит позитив,
Всем сотрудникам — здоровья
И огромных перспектив!
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