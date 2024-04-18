День радиолюбителя - 18 апреля. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем радиолюбителя в прозе
Поздравляю со Всемирным днем радиолюбителя. Желаю отличной связи в любой точке мира и даже за его пределами, желаю бесконечного потока совершенных идей для развития радиосвязи, желаю, чтобы радио помогало в любую минуту: и когда сердце поет, и когда душа волнуется, и когда нужно отвлечься от проблем.
Прием, как слышно? Поздравляю с Днем радиолюбителя! В прошлом было много исследований и экспериментов, в настоящем — много побед и заслуг, а в будущем пусть будет еще больше возможностей для развития и расширения радиосвязей! Желаю сообразительности, изобретательности, активности, уверенности и смелости в покорении новых радио просторов!
Поздравляю со Всемирным днем радиолюбителя и желаю больших возможностей и новых витков в развитии радио технологий и коммуникаций, постоянного потока превосходных идей и методов совершенствования, огромной роли радио в жизни человечества и невероятного заряда положительной энергии для твоего сердца от любимой частоты.
Поздравления с Днем радиолюбителя в стихах
На волнах радиостанций
Среди песен и рассказов
Ты в потоке информаций
Свой канал отыщешь сразу.
Будешь слушать увлеченно,
Наслаждаться им отныне,
Настроение, бесспорно,
Тебе радио поднимет.
Нынче праздник твой, послушай,
Радиолюбитель еткий,
Пусть, как прежде, греют душу
Информации потоки!
Если радио ты любишь —
Это праздник точно твой.
День сегодня не забудешь,
Встретить с радиоволной.
Громкость нужную настроив,
Подберешь себе контент,
Чтобы радио с тобою
Было утром и в обед.
И к вечернему досугу
Оно тоже подойдет,
Чтобы, став для тебя другом,
Дарить радость круглый год.
Твой день сегодня — радиолюбитель!
Звучат все песни только для тебя,
В сердцах людей — ты лучший исполнитель.
Так поздравляем, от души, любя.
Ты даришь счастье, открываешь души,
Не требуя особого в замен.
Тебя все знают, в море и на суше,
Так пожелаем в жизни перемен!
Конечно к лучшему, иначе быть не может —
Пусть волны счастья радость принесут,
Господь пускай во всем тебе поможет,
Судьба, фортуна — приз преподнесут.
Поздравления с Днем радиолюбителя в смс
Радиолюбители,
Я вас поздравляю.
Позитивной вам волны
От души желаю.
Пусть приемник будет ваш
Целою планетой.
С интересом открывать
Вам его секреты.
С Днем радиолюбителя!
Ты с видом победителя
Паяй, сигнал лови
И по волнам плыви —
Волнам любви, успешности,
Везения, беспечности,
Добра, тепла и благ!
Ура, да будет так!
Каждый радиолюбитель
Праздник должен свой отметить,
В этот день мы им желаем
Счастье и удачу встретить,
Пусть найдут они сегодня
Все для радио детали,
Пусть исполнится скорее
Все, о чем давно мечтали!
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