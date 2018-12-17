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День ракетных войск стратегического назначения: поздравления и традиции

17 декабря в России — День Ракетных войск стратегического назначения. В 2018 году этот род войск отмечает свое 59-летие. Рассказываем, что это за день и как поздравить ракетчиков.

"Тополь".
"Тополь".
Пресс-служба минобороны

17 декабря 1959 года по решению правительства СССР создали ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Профессиональный праздник появился только в 1995 году — по указу президента. В 2006 году День ракетных войск стратегического назначения стал памятным днем Российской Федерации.

Современные РВСН включают в себя технически оснащенные ракетные армии и соединения, высшие учебные заведения и учебные центры, сообщается на сайте Минобороны России.

РВСН предназначены для «ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе стратегических ядерных сил или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов, находящихся на одном или нескольких стратегических воздушно-космических направлениях и составляющих основу военного и военно-экономического потенциала противника».

Как отмечают День ракетных войск стратегического назначения

17 декабря принято поздравлять военных и гражданских, чья деятельность связана с этим родом войск.

В этот день в воинских частях и учебных заведениях РВСН проходят праздничные мероприятия и построения. В День стратегических ракетчиков принято преподносить дивизионным храмам иконы святого преподобного Илии Муромца, который считается покровителем РВСН, пишет «КП».

День ракетных войск стратегического назначения: поздравления

Дорогие ракетчики! Поздравляем вас с Днем Ракетных войск стратегического назначения! Желаем вам ядерного настроения, стратегических целей, позитивного настроя, космического здоровья и активной жизни.

Поздравляю с Днем Ракетных войск стратегического назначения. Желаю каждый день совершать точный пуск своих идей в самую точку успеха, никогда не терять уверенности и отваги. Желаю больших прорывов в деятельности и больших побед на жизненном пути.

Поздравляю вас, ракетчики стратегического назначения. Желаю бить не в бровь, а в глаз. Чтобы все решения попадали прямо в яблочко. Желаю всегда быть бдительными решительными и волевыми. Уверенной рукой совершать только успешные запуски с четкими попаданиями.

Источник поздравлений: pozdravok.ru.

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