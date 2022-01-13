День российской печати-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Не заменит интернет

Мир журналов и газет,

И без книжек нам, друзья,

Ну никак прожить нельзя.



Всех печатников сегодня

Поздравляем с праздником,

Жить желаем превосходно,

Достигать побед во всем!

Всех причастных к Дню печати

Нынче будем поздравлять.

Вдохновенья и признанья

Собираемся желать.



Чтоб тираж, на удивленье,

Поднимался только вверх,

Чтоб для творческого рвения

Не предвиделось помех.