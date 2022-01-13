День российской печати-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем российской печати-2022 в прозе
Спешу поздравить с Днем российской печати! Пусть в вашем деле вам не будет равных и пусть читатели неустанно раскупают тиражи! Желаю побольше новых идей, творческого развития, увлекательных сюжетов и признательной аудитории!
Пусть печатное слово живет и процветает, пусть не будет забыто во времена высоких технологий. Пусть словарный запас каждого растет и пополняется, пусть складывается в искусные речи и переносится в печать! С праздником!
С Днем российской печати. Пусть каждый день будет яркой и веселой страничкой твоего собственного печатного издания про счастье, радость и успех. Желаю крупных тиражей в страницах удивительных историй, а также замечательных идей и много сил!
Поздравления с Днем российской печати-2022 в стихах
Не заменит интернет
Мир журналов и газет,
И без книжек нам, друзья,
Ну никак прожить нельзя.
Всех печатников сегодня
Поздравляем с праздником,
Жить желаем превосходно,
Достигать побед во всем!
Всех причастных к Дню печати
Нынче будем поздравлять.
Вдохновенья и признанья
Собираемся желать.
Чтоб тираж, на удивленье,
Поднимался только вверх,
Чтоб для творческого рвения
Не предвиделось помех.
Без журналов и газет —
Жизнь представить невозможно.
Появился интернет —
Там печататься несложно.
Конференции онлайн,
Консультации нам — в чате,
Но поздравим в январе
Всех работников печати.
И редактор и корректор —
Все востребованы снова,
Потому, что в цель бьет метко
Напечатанное слово!
Поздравления с Днем российской печати-2022 в смс
С Днем печати поздравляю
Все газеты и журналы,
Интересных вам статей
И сенсаций вам немало.
Радуйте печатным словом,
Информацию несите,
Репутацию и рейтинг
Непременно берегите.
Праздник профессиональный
Будут люди отмечать,
Те, кто знает очень много
Про российскую печать.
Мы вас поздравляем дружно
С Днем печати от души,
Пусть исполнятся мечты —
От малейших до больших!
День печати отмечаем
В этот светленький денек,
Так примите в поздравления
Этот милый поздравок.
Пожелаем много света,
Мира, радости, тепла,
Чтоб печатались газеты,
Чтоб их читала вся страна.