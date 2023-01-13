День российской печати 

У работников печати —

Очень сложные задачи.

Пожелаем в праздник, кстати,

Им успехов и удачи.



Все издания, что в плане —

Без задержки выполнять,

Без ошибок и изъянов

В срок — подписывать в печать.



Пусть читатель безучастным

Никогда не остаётся.

Пусть с добром, любовью, счастьем

Слово в сердце отзовется.

Чтобы новости узнать,

Нужно прикупить газету

И до корки прочитать

Залпом все изданье это.



За возможность все читать

И статьи раскрыть интригу

Мы хотим сейчас сказать

Всем печатникам «спасибо».



И успехов вам в труде

Несравненных пожелаем,

Пусть удача вас везде

По пятам сопровождает!