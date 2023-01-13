13 января
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Жизнь

День российской печати — 13 января. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

День российской печати отмечают 13 января. В этот день в 1703 году по указу Петра І в России впервые вышла газета «Ведомости». Altapress.ru поздравляет всех журналистов с праздником и подготовил теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Газеты.
Газеты.
unsplash.com.

Поздравления с Днем российской печати в прозе

В День российской печати хотим пожелать Вам смелых начинаний, продуктивности и реализации всех планов! Пусть ежегодно выходит больше интересных, актуальных изданий в разных жанрах! Пусть отрасль развивается и процветает!

С праздником! Пусть каждое слово, напечатанное с любовью и душой, доходит до наших сердец. Пусть процветает дело, чтобы каждый знал, каждый читал и дорожил тем, что производится. С днем российской печати!

Поздравляю с Днем российской печати и пожелать хочу самых добрых вестей и приятных новостей, весёлых сюжетов и счастливых историй, полного освещения всех происходящих событий и самой достоверной информации в руках.

Газеты.
Газеты.
unsplash.com.

Поздравления с Днем российской печати в стихах

У работников печати —
Очень сложные задачи.
Пожелаем в праздник, кстати,
Им успехов и удачи.

Все издания, что в плане —
Без задержки выполнять,
Без ошибок и изъянов
В срок — подписывать в печать.

Пусть читатель безучастным
Никогда не остаётся.
Пусть с добром, любовью, счастьем
Слово в сердце отзовется.

Чтобы новости узнать,
Нужно прикупить газету
И до корки прочитать
Залпом все изданье это.

За возможность все читать
И статьи раскрыть интригу
Мы хотим сейчас сказать
Всем печатникам «спасибо».

И успехов вам в труде
Несравненных пожелаем,
Пусть удача вас везде
По пятам сопровождает!

Что творится на планете,
Как нам жить и где гулять,
Как должны учиться дети,
Что нам думать, что понять, —

Со страниц родной печати
Обо всем мы узнаем,
Даже из астропрогноза
Знаем, что на завтра ждем.

Мы издателей, писателей,
Репортеров и читателей
Поздравляем от души!
Все мы — правда — хороши!

Газеты.
Газеты.
unsplash.com.

Поздравления с Днем российской печати в смс

В День печати на Руси,
Слова светлого проси!
И придет к тебе оно,
Ярким — золотым руно!

Я посвящаю этот стих,
Успеху в письменах твоих.
Пусть прекрасен будет слог,
Удачи! Творческих дорог!

День печати отмечаем,
В этот светленький денек,
Так примите в поздравления,
Этот милый поздравок.

Пожелаем много света,
Мира, радости, тепла,
Чтоб печатались газеты,
Их читала вся страна.

Периодика России!
Поздравляет вся страна.
День российской печати —
СМИ присело на коня.
Отовсюду слышим вести,
Праздник в городе большой!
Желаем трудиться вам без лести,
Репортажей хороших
И зарплаты большой!

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