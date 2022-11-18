Поздравления с Днем рождения Деда Мороза в прозе
С днем рождения, дорогой Дедушка Мороз. В этот день хочется тебе пожелать здоровья, чтобы детки, которых ты радуешь подарками из года в год, улыбалась тебе и верили в то, что ты действительно существуешь!
С днем рождения Деда Мороза! С этим волшебным, сказочным и немного загадочным праздником. Пусть в этот день волшебство стучится в ваши двери, а все мечты исполняются словно по взмаху волшебной палочки!
Дед Мороз, ты принес сколько радости и волшебства в этот мир, показал многим невероятную сказку и дал надежду, пусть в честь твоего дня рождения громко звучат салюты и сполна ощути всю ту энергию добра, которую ты даришь нам каждый год!
Поздравления с Днем рождения Деда Мороза в стихах
С днем рождения поздравляем
Тебя, Дедушка Мороз!
Ты не старишься с годами,
Те же щеки, тот же нос.
И в глазах твоих смешинки
Радостью лучатся,
Нам на каждый Новый год
Ты приносишь счастье.
В день рождения, Дед Мороз,
Здоровья мы желаем,
И на Новый год тебя
В гости приглашаем.
Отмечает Дед Мороз
Нынче день рождения.
Пожелаем мы ему
Крепкого терпения.
Чтоб подарки приносить
Сил всегда хватало.
И чтоб больше сказкой жить
Ребятишек стало.
Вечно даришь праздник нам,
Смех и настроенье!
Вот пришел и наш черед,
Так что с днем рождения!
С днем рожденья, Дед Мороз,
Самый лучший дед на свете!
Сколько счастья ты принёс,
Сколько смеха даришь детям!
Пусть добро к тебе с лихвой
И не раз ещё вернётся,
А подарок лучший твой —
Когда кроха улыбнётся!
Поздравления с Днем рождения Деда Мороза в смс
Сказку в нашу жизнь принес
Славный, добрый Дед Мороз.
Знают тебя все на свете,
Даже крошечные дети.
С днём рождения тебя
Поздравляет вся земля.
Детям подарил мечту,
Веру, радость, доброту.
Ты — волшебник, без сомненья!
И ещё раз − с днем рожденья!
Ты приносишь к нам домой
Мир волшебный, праздничный.
С днем рождения, дорогой
Наш дедуля сказочный!
Пусть твоем большом мешке
Чудо не кончается.
Счастье ты держи в руке —
Пусть оно сбывается!
С днем рождения, Дед Мороз!
Пожелать хочу сердечно,
Чтоб любой денечек нес
Тебе счастье бесконечно!
Пусть сегодня все подарки
Для тебя готовят люди!
И пускай твой праздник ярким
И веселым очень будет!