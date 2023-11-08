День рождения Деда Мороза отметят в Барнауле

Праздник пройдет в барнаульском зоопарке "Лесная сказка".
Начало праздника в 18:00.
В программу также включен концерт, мастер-классы, игры и угощение чаем из огромного самовара.
Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза не приедет в Алтайский край.
В Барнауле 18 ноября отметят день рождения Деда Мороза, сообщает "Барнаульский Зоопарк".
Праздник пройдет в барнаульском зоопарке "Лесная сказка".
Начало праздника в 18:00.
В программу также включен концерт, мастер-классы, игры и угощение чаем из огромного самовара.
Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза не приедет в Алтайский край.
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