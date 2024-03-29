День самопознания и русалок. Шесть необычных праздников, которые отмечают 29 марта

Как познать себя, кто начал выращивать шампиньоны и как придумали отмечать день русалок. Altapress.ru рассказывает о самых необычных праздниках 29 марта.

1. День самопознания

Это философский праздник. Самопознание – это процесс изучения личностью собственных психических и физических особенностей, осмысление самого себя и своего места в мире.

Самопознание может происходить как обнаружение в себе какой-либо черты или поведенческой характеристики, ее фиксации в сознании, анализе, оценке и принятии.

29 марта подумайте о себе, оглянитесь на свои поступки, поразмышляйте, по какому пути вы идете и хотели бы вы его изменить.

Уют. unsplash.com

2. День шампиньонов

Шампиньоны считаются универсальными грибами. Их можно с успехом готовить разными способами, сочетать с мясом и рыбой, с овощами и яйцами и многими другими продуктами.

А дату выбрали в честь дня рождения Ефима Андреевича Грачева, русского ученого-садовода, родившегося в 1826 году. Он занимался селекцией и выращиванием лучших сортов грибов, а также других сельскохозяйственных культур.

3. Международный день русалки

Русалкам присуща способность одурманивать своими песнями и другие магические качества. Их взгляд зачаровывает человека, он становится безвольным и делает все, что прикажет хвостатая соблазнительница.

Дату праздника выбрала телекомпанией Freeform TV в ознаменование премьеры их сериала «Сирена», в котором русалок представили хищными существами, возвращающимися на сушу после экологической катастрофы.

Пианино. youperm.ru

4. День скакания на одной ножке

Это веселый и очень детский праздник. Он призван напомнить нам о радости движения, о том, как важно быть активным и здоровым.

Скакание на одной ножке — это не только забава, но и полезное упражнение для координации, баланса, гибкости и силы. Проверьте это 29 марта, ненадолго вернувшись в беззаботное детство.

5. День фортепиано

В этот день в различных уголках мира проводят фестивали, концерты и мастер-классы ради обмена опытом и просто приятного времяпровождения под фортепианную музыку.

В Барнауле, кстати, периодически проводят вечера фортепианных концертов. Если увидите анонс в афише - обязательно постарайтесь сходить.

6. День свободы форматов данных

День свободы документов — это день, когда отмечают и повышают осведомленность об открытых стандартах, которые необходимы для функциональной совместимости и свободы выбора, основанного на достоинствах различных программных приложений.

Проще говоря, 29 марта — это день свободной информации.

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