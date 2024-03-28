Кошки, перемены и эскимо. Пять ярких праздников, которые отмечают 28 марта

Почему нужно уважать кошек, стоит ли делать шаг к большим переменам и почему обязательно нужно съесть эскимо 28 марта. Altapress.ru рассказывает о самых необычных праздниках в этот день.

1. День уважения кошки.

Сегодня человек может отдать должное своим кошачьим друзьям за их любовь, компанию и уникальные личности. Считается, что праздник пошел от запрета короля Англии Ричарда второго - в 1384 году в этот день он официально запретил употреблять кошек в пищу.

28 марта уделите своему питомцу как можно больше внимания. Покормите качественной едой, расчешите шерстку, проверьте здоровье кошки и уделите столько внимания играм, сколько ей захочется.

2. День больших перемен.

Это праздник для тех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему. Целью может быть что угодно: начать заниматься спортом, сменить работу, поехать в путешествие или просто выкинуть ненужный хлам из дома.

Сегодня нужно не откладывать важные решения и не переносить дела на завтра, а сделать что-то, до чего раньше совершенно не доходили руки.

Перемены. СС0

3. Всемирный день историка.

Это профессиональный праздник тех, кто связал свою жизнь с исторической наукой. 28 марта можно выразить свое уважение и признательность тем, кто изучает и популяризирует знания о прошлом человечества.

Историки – это люди, которые собирают, анализируют и интерпретируют документы и предметы, имеющие отношение к разным эпохам и цивилизациям. Они помогают нам понять наше наследие, наши корни и наши уроки.

4. День резиновых калош.

28 марта 1824 года в США представили первые каучуковые калоши.

С тех пор это праздник для тех, кто любит прогуляться в ненастную погоду по лужам. Или просто не любит мыть обувь после выхода из дома весной или осенью, в самый разгар грязи. Калоши очень популярны в странах с сырой и холодной погодой.

Эскимо, мороженое на палочке. pixabay.com

5. День «Съешь эскимо».

Это событие отмечают, чтобы отпраздновать и насладиться классическим мороженым со вкусом из детства.

Эскимо изобрел в 1920 году учитель и владелец кондитерской Кристиан Кент Нельсон. Он увидел мальчика, который не мог решить, что купить: мороженое или шоколадку, и разрешил его муки выбора одним десертом.

28 марта обязательно нужно купить себе это лакомство - и настроение сразу улучшится.

Самое важное - в нашем Telegram-канале