Подготовьтесь заранее. Поздравления с Днем войск национальной гвардии в прозе, стихах и смс

Нацгвардия гуляет нынче.

Сегодня праздник. Слава вам!

Добра и счастья я желаю

Отважным, значимым войскам.



Пусть обойдут вас неудачи,

Пускай надежным будет тыл.

Пусть все решаются задачи,

В стране и сердце будет мир.

Желаю тебе я, гвардеец отважный,

Чтоб верно Отчизне всегда ты служил!

Пускай будет всё, что в судьбе тебе важно,

Чтоб каждый момент тебе радость дарил!



Здоровья хочу пожелать я стального.

Энергия бьет пусть всё время ключом,

А также желаю я счастья большого!

Пускай будет служба тебе нипочем!