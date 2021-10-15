День сельских женщин-2021. Интересные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем сельских женщин в прозе
Известно, что женская сила — эта сила самой природы. Сегодня мы празднуем Международный день сельских женщин. Поздравляем тех, кто близок к земле, тех, кто ухаживает за растениями и животными. Пусть же ваши трудолюбивые руки всегда остаются нежными, а с ваших лиц никогда не сходит улыбка.
Поздравляю с Международным днем сельских женщин. Пусть будут вкусными борщи и щи, послушными дети и любящим муж, веселой и добротной пусть будет работа, отрадным и заслуженным — отдых, счастливой — судьба, хорошей — погода, открытой и светлой — душа красивой женщины из красивого села.
Поздравляю тебя с Международным днем сельских женщин! Не бойся своей силы, не пытайся подражать красоткам из глянца. Пусть твоя жизнь не такая, как в журналах и соцсетях, зато она настоящая! Желаю тебе счастливого будущего и волшебного настроения!
Поздравления с Международным днем сельских женщин в стихах
День сельских женщин — это про нас!
И пожелать вам хочу сейчас:
Чтобы удача всегда улыбалась,
Чтобы задуманное удавалось,
Чтобы работа горела в руках,
Счастье светилось в счастливых глазах,
Чтобы хозяйство росло и плодилось,
Нивы погуще всегда колосились,
Теплой погоды, веселых деньков,
Личного счастья и долгих годов!
Есть женщины в русских селеньях,
Так классик еще говорил,
Сегодня их всех поздравляем,
Желаем здоровья и сил,
Не знают они пусть усталость,
Ведь держится много на них,
Любовь и огромное счастье
Получат пускай за двоих!
Я сельских женщин поздравляю
С их праздником, прекрасным днем,
Терпения и сил желаю,
Прольется счастье пусть дождем.
Пускай сияют ваши очи
Любовью, страстью и теплом,
Вам окружать желаю близких
Заботой, радостью, добром.
Поздравления с Международным днем сельских женщин в смс
Сельские женщины — самые смелые,
Добрые мудрые и умелые.
Вам пожелаем здоровья и сил,
Чтоб каждый день добро вам приносил.
С Днем сельских женщин поздравляю
И пожелать хочу сейчас
Здоровья, счастья и удачи,
Господь, храни вас каждый час!
Желаю неба голубого и солнца —
Теплого, но в меру,
Чтоб достиженья вашей жизни
Для нас для всех были примером!
Дорогая, поздравляем
И от всей души желаем
В этот сельских женщин день:
Чтоб пшеница колосилось,
Чтоб морковка уродилась,
Чтоб у вас из молока
Разливалась вширь река,
Чтобы спорилась работа,
Чтобы прочь ушли заботы,
Чтоб радости принес мешок
Наш красивый поздравок.