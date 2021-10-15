День сельских женщин-2021. Интересные поздравления в прозе, стихах и смс

Известно, что женская сила — эта сила самой природы. Сегодня мы празднуем Международный день сельских женщин. Поздравляем тех, кто близок к земле, тех, кто ухаживает за растениями и животными. Пусть же ваши трудолюбивые руки всегда остаются нежными, а с ваших лиц никогда не сходит улыбка.

Поздравляю с Международным днем сельских женщин. Пусть будут вкусными борщи и щи, послушными дети и любящим муж, веселой и добротной пусть будет работа, отрадным и заслуженным — отдых, счастливой — судьба, хорошей — погода, открытой и светлой — душа красивой женщины из красивого села.