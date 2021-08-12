Силуан и Сила. Как провести 12 августа, чтобы обрести здоровье и отогнать нечисть

1 Советы: как 12 августа стать здоровым

По преданию, на Силуана и Силы надо заниматься «прокачкой» личностной и физической энергии. Помогут в этом добрые заговоры, молитвы и травяные отвары.

Чтобы укрепить здоровье и искоренить болезни, в праздник рекомендуют собирать коренья и растения, делать из них чай и примочки. Особенную честь стоит отдавать лопуху. Ведь его почитал языческий Сильнобог.