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Жизнь

Силуан и Сила. Как провести 12 августа, чтобы обрести здоровье и отогнать нечисть

12 августа отмечают народный праздник Силуан и Сила. Рассказываем, как в этот день обзавестись «богатырской силушкой» и при чем здесь листья лопуха.

Лопух. Репей.
Лопух. Репей.
pixabay.com
1 Советы: как 12 августа стать здоровым

По преданию, на Силуана и Силы надо заниматься «прокачкой» личностной и физической энергии. Помогут в этом добрые заговоры, молитвы и травяные отвары.

Чтобы укрепить здоровье и искоренить болезни, в праздник рекомендуют собирать коренья и растения, делать из них чай и примочки. Особенную честь стоит отдавать лопуху. Ведь его почитал языческий Сильнобог.

Чай.
Чай.
СС0
2 Как избавиться от сглаза

Православные в День Силуана и Силы почитают святого Иоанна Воина. А он точно знал: 12 августа «обмирают ведьмы». Предки молвили, что нечисть погибает, опиваясь молоком.

Поэтому, чтобы вывести из себя сглазы и чужую зависть, можно выпить пару кружек традиционного белого напитка.

Молоко.
Молоко.
CC0
3 Погодные приметы на День Силуана и Силы
  • На небе мерцают звезды — к дождю;
  • В этот день на улице прохладно — значит, не будет ливня;
  • Дует порывистый ветер — скоро наступят штиль и тепло;
  • Вечерний дождь — предвестник затяжных осадков.
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