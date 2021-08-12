Силуан и Сила. Как провести 12 августа, чтобы обрести здоровье и отогнать нечисть

По преданию, на Силуана и Силы надо заниматься «прокачкой» личностной и физической энергии. Помогут в этом добрые заговоры, молитвы и травяные отвары.
Чтобы укрепить здоровье и искоренить болезни, в праздник рекомендуют собирать коренья и растения, делать из них чай и примочки. Особенную честь стоит отдавать лопуху. Ведь его почитал языческий Сильнобог.
Православные в День Силуана и Силы почитают святого Иоанна Воина. А он точно знал: 12 августа «обмирают ведьмы». Предки молвили, что нечисть погибает, опиваясь молоком.
Поэтому, чтобы вывести из себя сглазы и чужую зависть, можно выпить пару кружек традиционного белого напитка.
- На небе мерцают звезды — к дождю;
- В этот день на улице прохладно — значит, не будет ливня;
- Дует порывистый ветер — скоро наступят штиль и тепло;
- Вечерний дождь — предвестник затяжных осадков.