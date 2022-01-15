День Следственного комитета-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Следственный весь комитет

С праздником я поздравляю,

Следакам всем нашим силы

Здоровья пожелаю.



Низкий вам поклон за доблесть,

За старания и талант,

Каждый из вас — в деле своем гуру,

Настоящий бриллиант.

День Следственного комитета

Сегодня снова наступил,

И всех его работников при этом

Никто поздравить не забыл.



Желаю всем им благ и счастья,

Желаю много дел раскрыть!

И я скажу: все в вашей власти,

Вам жить желаю, не тужить!