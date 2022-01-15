День Следственного комитета-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем Следственного комитета-2022 в прозе
Поздравляю с Днем образования Следственного комитета России и хочу пожелать всегда следовать по верному пути, который приведет к успеху, славе и благополучию. Желаю смекалки и ловкости, мужества и непоколебимости, здоровья и сил для результативной работы, для мечтаний, любви и чудесной жизни!
Желаю, чтобы все следствия велись легко, а все дела молниеносно раскрывались! Пускай карьера и зарплата идут только ввысь! Удачи вам, головокружительных успехов и только правильных решений! Будьте полны сил и энергии, трудитесь во благо родной страны!
Желаю, чтобы следствие и дознание стали неотъемлемой частью на пути к высотам. Желаю добиться колоссальных успехов на профессиональном поприще и не останавливаться на достигнутых результатах. С Днем Следственного комитета!
Поздравления с Днем Следственного комитета-2022 в стихах
Пусть пореже будет нужен
В твоем деле пистолет,
Следственный пусть процветает
Твой любимый комитет.
Службы легкой пожелаю,
Верь в свое призвание,
Пусть работа принесет
Счастье и признание.
Сегодня праздник важный,
И с ним поздравить я спешу,
Ты смелый очень и отважный,
Сумеешь защитить страну!
С Днем Следственного комитета,
Желаю горя, бед тебе не знать
И нашу матушку Россию
От всех преступников спасать!
Важнее для порядка
В стране структуры нет,
Мы Следственный сегодня
Поздравим комитет.
Мы желаем Шерлокам,
Каттани и Коломбо,
Чтоб во всех делах
Вас ждал успех огромный.
Желаем всех преступников
Поймать и посадить,
Чтоб граждане России
Могли спокойно жить.
Поздравления с Днем Следственного комитета-2022 в смс
Следственный весь комитет
С праздником я поздравляю,
Следакам всем нашим силы
Здоровья пожелаю.
Низкий вам поклон за доблесть,
За старания и талант,
Каждый из вас — в деле своем гуру,
Настоящий бриллиант.
День Следственного комитета
Сегодня снова наступил,
И всех его работников при этом
Никто поздравить не забыл.
Желаю всем им благ и счастья,
Желаю много дел раскрыть!
И я скажу: все в вашей власти,
Вам жить желаю, не тужить!
Нам без вас совсем беда,
Без следователей — никуда.
Пожелаем вам терпения,
А в работе уважения.
Везения, бодрости, удачи,
Добрых дней, терпения, счастья,
Чтоб рабочие деньки
Были успехами полны!