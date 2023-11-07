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День согласия и примирения — 7 ноября. Добрые поздравления в прозе, стихах и смс

7 ноября в России отмечают День согласия и примирения. В СССР же этот день знали, как годовщину Великой Октябрьской революции. Altapress.ru подготовил теплые и примиряющие поздравления в прозе, стихах и смс.

Дружба. Друзья.
Дружба. Друзья.
unsplash.com

Поздравления с Днем согласия и примирения в прозе

Поздравляю с Днем согласия и примирения. Желаю мира, дружбы, любви и благополучия. Желаю уверенных позиций в жизни и хороших людей рядом. Желаю света радости и добра. Пусть сбываются мечты. Пусть каждый день в твоей жизни будет великим и значимым.

Пусть мир царит в ваших семьях, пусть ладятся отношения с родными и близкими. Пусть между дорогими людьми, всегда будет согласие и взаимопонимание. Пусть побольше доброты будет в сердце и тепла в душе. С праздником!

Дорогие сограждане, пускай День согласия и примирения будет наполнен миром, добром и любовью! Давайте помнить, ценить и уважать наше прошлое, не забывать о дне Октябрьской революции, ведь именно этот день изменил дальнейший ход истории! Цените все то хорошее, что имеете, и приумножайте добро во благо родной страны!

Дружба. Друзья.
Дружба. Друзья.
unsplash.com

Поздравления с Днем согласия и примирения в стихах

Вам хочу я пожелать
Жить в мире и согласии,
И пусть будет этот день
Всенародным праздником.

Если в ссоре — помиритесь
И живите дружно,
Сохранить мир на земле
Нам всем вместе нужно.

Я желаю вам добра
Мира и согласия,
Чтоб любой — и ты, и я
Были в жизни счастливы.

С Днем согласия и примирения
Поздравляем, желая добра,
И отличного всем настроения,
Вдохновения для каждого дня!
Пусть не встретятся горести, бедствия
На пути — лишь согласие, мир,
Чтоб все счастливы были впоследствии,
И здоровья большой эликсир
Пусть судьба принесет, пусть подарит вам
Много радости, силы, тепла
И легка пусть дорога будет к мечтам,
И не встретилось никогда зла!

Примиритесь, согласитесь!
Октябрю вы улыбнитесь.
Замечательных мгновений,
Добродушных примирений,
Радостных в судьбе вам дней.
А вообще, любить людей!
Всех — хороших и плохих,
Очень знатных и простых,
К ним тепло всем относиться
...и стараться согласиться.
Революционный путь
У вас к счастью будет пусть!

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Pixabay.com

Поздравления с Днем согласия и примирения в смс

В день согласия и примирения
Мира вам в душе желаю.
Праздник этот пусть живет,
Веру возрождает.

Будьте счастливы, здоровы,
В понимании живите,
Доброту в сердцах своих
Чутко берегите.

Не нужно революций,
Давайте дружно жить,
В согласии и мире
Друг с дружкою дружить.

Простите всех скорее,
Лик злобы — он нелеп.
Так выпьем же — согласны? —
За мир на всей земле!

С Днем согласия, примирения,
Пусть царит в Вашей жизни мир.
Пусть попросят у Вас прощения,
Кто когда-то не прав к Вам был.

Пусть друзья всегда улыбаются,
Будут рядом в часу любом,
Каждый день близкие меняются
Щедро с Вами своим теплом.

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