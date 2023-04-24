Поздравления с Днем солидарности молодежи в прозе
Поздравляю с днем солидарности молодежи! У нас, только-только вставших на крыло, покинувших весну детства, горит сердце и нам хочется летать! Желаю тебе верить в свои силы и прикладывать их к нужным делам, чтобы быть по-настоящему счастливым человеком, у которого родина — вся Земля!
Сердце молодежи бьется взволнованно, глаза широко, жадно смотрят кругом… Золотое у вас времечко! С Международным днем солидарности молодежи! От всей души я желаю вам не терять с возрастом своего особенного огонька, всегда улыбаться и быть открытыми всему миру!
В Международный день солидарности молодежи, я спешу сердечно поздравить вас, и пожелать прибавить к своей энергичности терпения и внимательности! Чтобы из всех открытых дорог, выбрать самую лучшею и счастливую, предназначенную специально для вас!
Поздравления с Днем солидарности молодежи в стихах
Пускай поет нам лира
Сейчас, везде, всегда
О молодежи мира —
На долгие года!
Пусть с молодежью вместе
Мы все идем вперед
И проживем лет двести,
А молодость — поймет!
Сомкнется утром в цепь руками
По всему миру молодежь.
Пусть континенты между нами,
Моря и горы, ну и что ж!
Едины наши мысли, цели,
Мы все хотим счастливо жить,
Не по теченью еле-еле,
А с гордостью творить, любить!
Пусть солидарны будут с нами
Те, что у власти у руля.
Ведь много создадим руками
Поддержке их благодаря!
Со всеми солидарна молодёжь
С людьми, кому уже за сорок,
В словах звучала б истина, не ложь,
В пороховницах был бы порох.
С Днём солидарности, друзья мои,
Все молодые сердцем люди!
И пожелаю я большой любви,
Пусть молодость в вас вечно будет!
Поздравления с Днем солидарности молодежи в смс
Обычный день весенний и погожий.
День солидарности сегодня молодежи.
Что пожелать вам в этот праздник ваш?
Пусть мчит вперед лихой вас экипаж
К свершениям, удачам и победам.
Не знайте поражения и беды.
Любви, свершений, творческих открытий
И множества значительных событий.
Спешите жить, ведь молодость не вечна.
Творите много добрых, светлых дел.
Пусть каждый день ваш будет безупречным.
А у мечтаний скроется предел.
Примите с днем прекрасным поздравленья
С днем солидарности активных, молодых.
Любви, удачи, и терзаний, и горенья.
Успехов, достижений неземных.
Молодым считается каждый,
Кто духом молод и не пал.
Кто не растрачивает сил впустую
Кто крепок и силен, как кристалл.
Наша молодежь — это будущее
Это прогресс и в памяти след.
Ведь нужно стремиться к лучшему
И о прошлом не забывать!
С международным днем солидарности молодежи!