Пускай поет нам лира

Сейчас, везде, всегда

О молодежи мира —

На долгие года!



Пусть с молодежью вместе

Мы все идем вперед

И проживем лет двести,

А молодость — поймет!

Сомкнется утром в цепь руками

По всему миру молодежь.

Пусть континенты между нами,

Моря и горы, ну и что ж!



Едины наши мысли, цели,

Мы все хотим счастливо жить,

Не по теченью еле-еле,

А с гордостью творить, любить!



Пусть солидарны будут с нами

Те, что у власти у руля.

Ведь много создадим руками

Поддержке их благодаря!