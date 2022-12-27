Поздравления с Днем спасателя в прозе
Сегодня отмечается праздник самых отважных, невозмутимых и решительных людей в нашем государстве — спасателей! Вы каждый день рискуете своей жизнью, боретесь со всеми земными стихиями и катаклизмами, но все же спасаете людей! За это вам огромное спасибо от всей нашей большой страны! Хочется пожелать вам спокойствия в ваших непростых рабочих буднях, везения, любви и надежных товарищей, готовых всегда прийти на помощь!
От души поздравляю с Днём спасателя! Спасибо за ваш неоценимый труд, отвагу, мужество и невероятную заботу о людях. Вы — настоящие герои. Пусть в жизни каждого из вас будет больше спокойных часов. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, большого семейного счастья!
Поздравляем самых бесстрашных, выносливых и героических людей с Днем спасателя России! Физической Вам силы, светлой головы, быстрых решений, энергии и решительности. Пусть на работе будет все под контролем, в семье уютно и тепло, в жизни стабильно и перспективно. Спасибо за Ваш труд!
Поздравления с Днем спасателя в стихах
Твоей смелости, пожалуй,
Позавидует любой,
Ты спасатель наш отважный,
И гордимся мы тобой!
Ни ветра тебе, ни пламя,
Ни цунами не страшны,
Ты на сто процентов занят
Сохранением страны.
Меньше рисков пожелаем,
Всласть работа чтоб была,
И всегда, не отставая,
Чтоб удача рядом шла!
Пусть стучатся в ваши двери
Только добрые дела.
Много сил, большой удачи
Пусть дарует вам судьба.
Пусть хватает вам сноровки
Жизни многие спасать,
А в своей — побольше счастья
За добрый труд свой получать.
Пусть огромная удача
Всегда отводит от беды.
Спасибо вам за все заслуги.
С днем спасателя вас от души!
С днем спасателя тебя,
Поздравляю я любя,
И желаю сильным быть,
Не грустить и не тужить!
Чтобы было настроение,
Позитив и вдохновение,
На работу выходить,
И смеяться и шутить!
Служба ваша так нужна,
И опасна, и трудна —
Не легко людей спасать,
Силу духа воспитать!
Поздравления с Днем спасателя в смс
Спасатели нашей страны,
Хвала и честь вам по заслугам.
Вам жизни долгой, без потерь,
Чтоб дорожили вы друг другом!
Здоровья, радости, тепла
И благодарностей несчетно.
И чтоб успешною всегда
Была спасателя работа!
Взрыв, пожар, обвал, цунами —
Много в жизни разных бедствий.
Вы с отвагой за плечами
Мчитесь в гущу происшествий.
Сил и мужества большого
Всем спасателям желаем.
Пусть Хранитель в час рисковый
От беды вас сберегает!
Твоя профессия — спасать,
А это значит рисковать.
И посему везучим быть
Хотим тебе мы пожелать.
А дома любят пусть и ждут,
Чтоб был здоровьем прочен,
Пускай препятствия уйдут
И счастлив был ты очень!
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