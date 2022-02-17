День студенческих отрядов-2022. Приятные и красивые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем студенческих отрядов-2022 в прозе
С Днем студенческих отрядов! Пусть ваша жизнь будет полна счастья и светлых надежд, да и «огонек» в глазах никогда не покидает! Любите и радуйтесь! Ура!
Поздравляю с Днем студенческих отрядов! Никогда не сдавайтесь и стремитесь только вперед! Творите добро и не теряйте интереса к миру!
С Днем студенческих отрядов! Радуйтесь и веселитесь, любите и учитесь! Пусть молодость будет всегда с вами. Помните: она — в сердце!
Поздравления с Днем студенческих отрядов-2022 в стихах
Сегодня мы поздравить очень рады
Всех бойцов студенческих отрядов,
Тех, кто не жалея сил юных своих,
Делал то, что так важно для других.
Целины вы освоили и строили мосты,
И с любой работой сложной вы на «ты»,
Спасибо за храбрость, за смелость и честь,
Членов вашей команды просто не счесть!
Тем, чье сердце жаждет приключений,
Я свои стихи сегодня посвящаю,
Тем, кто идет в поход с товарищами
И усталости, лени никогда не знает.
Поздравляю вас, ребята, с вашим днем,
Мы еще немало земель в стране пройдем
И поможем своими руками, умами,
Пусть всегда будет бодрость духа с вами!
Трепещет сердце, как рыжее пламя,
Заиграй-ка на гитаре, дружочек, а ну!
Как хорошо, когда молодость с нами,
Когда нам верится в мечту великую одну!
Пусть рванет наша песня, словно молния,
Мы покорим все в мире города!
Поздравления с Днем студенческих отрядов-2022 в смс
Сегодня вас, дорогие, я поздравляю
И пожелаю на поприще вашем высоких побед,
Чтоб с вами были удача, весна, вдохновение,
И чтоб впечатлений хватило вам на сотню лет!
С праздником студенческие отряды поздравляю
И пожелаю вам, ребятки, только добра,
Чтоб шли по жизни вы, проблем не замечая,
Чтоб дорога ваша счастьем была полна!
Весенний вечер студентов неспроста
Отправил на железнодорожный вокзал,
Для них дорога и светлая мечта —
Цель жизни и начало всех главных начал!
И вот «ввалили» в вагоны поездов,
Кинув на перрон чуть грустный взгляд,
На помощь Родине спешит
Студенческий бравый отряд!