Поздравления с Днем сурка в прозе
Я поздравляю тебя с днем, который знаменует для всего мира приближение весны — с Днем сурка! Желаю хорошего настроения и тепла как на улице, так и в сердце!
Весна на носу! Стряхни усталость и лень! Пришел День сурка, с чем я тебя и поздравляю! Пусть он станет ярким стартом для тебя, чтобы теперь каждый день проходил удачно и с большой пользой, ведь наша жизнь так хороша, и мы просто обязаны брать от нее все!
Весна на носу! Стряхни усталость и лень! Пришел День сурка, с чем я тебя и поздравляю! Пусть он станет ярким стартом для тебя, чтобы теперь каждый день проходил удачно и с большой пользой, ведь наша жизнь так хороша, и мы просто обязаны брать от нее все!
Поздравления с Днем сурка в стихах
Отлежал наш друг бока,
В милый праздник, День сурка,
Пусть из норки он выходит
И с собой весну приводит.
Вся земля еще бела,
Надоело ждать тепла,
Выходи, сурок, скорей,
Как предвестник жарких дней.
Скорых теплых дней желаю,
И от сердца поздравляю,
Пусть нам холодно пока,
Все покажет День сурка!
В этот день события повторяются,
Это кажется зовется дежавю,
Всё, что с нами в этот день случается,
Кажется уж было наяву!
Ну, а может нам все это показалось,
Вовсе ничего не повторялось?
Может это все приснилось нам
Просто сдались в плен своим мечтам?
Сурок сегодня все расскажет,
На все свои прогнозы даст,
Коль он из норки нос покажет,
Весна зиме отпор вмиг даст,
А если он надолго скроется,
И к нам не станет выходить,
Земля снегами вновь укроется,
И до весны нам жить и жить!
Я с этим днем сегодня радостно
Тебя поздравить, друг, хочу,
Весна пусть будет скорой, сладостной,
И самой лучшей — не шучу!
Поздравления с Днем сурка в смс
Сегодня маленький сурок
Пусть выйдет с норки на порог
И зазовет весну, тепло,
Чтоб всё по всюду расцвело.
Тогда бы люди всей Земли
Согреться солнышком смогли.
Пусть будет так, а не иначе
Желаем счастья и удачи!
День сурка сегодня в мире,
Это повод веселиться,
Что подскажет нам зверек?
Раздеваться? Утеплиться?
Пусть тепло он напророчит,
Пробуждение от сна,
Наступает пусть скорее
Долгожданная весна.
День сурка сегодня в мире,
Ну-ка быстро собирайся
И будить зверька шального
Непременно отправляйся.
Пусть весну он напророчит,
Солнца лучик и тепло,
День порадует пусть этот,
В души принесет добро.
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