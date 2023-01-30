30 января
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Жизнь

Киберпонедельник — 2023. Какие магазины предлагают самые выгодные скидки

Киберпонедельник отмечают 30 января в России. В этот день интернет-магазины предлагают самые выгодные скидки и продают большую часть товаров даром. Altapress.ru рассказывает, что это за праздник и какие магазины участвуют в акции.

Покупки онлайн.
Покупки онлайн.
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1
Сколько продлится Киберпонедельник?

Киберпонедельник стартует в 00:00 30 января и заканчивается 1 февраля в 23:59.

В этот день компании увеличат сезонные скидки до 90% на ограниченный ассортимент или на все товары.

2
Чем российский Киберпонедельник отличается от американского?

В отличие от американской акции, которую проводят сразу после Черной пятницы, российский Киберпонедельник стартует спустя два месяца.

В России в этот период начинается череда зимних праздников: День влюбленных, 23 февраля и 8 марта.

3
Магазины одежды
  • Befree;
  • Стокманн;
  • Cocos;
  • ТВОЕ;
  • Zarina;
  • Henderson;
  • Gloria jeans;
  • Mascote;
  • Colin’s.
Магазин, одежда, вешалки.
Магазин, одежда, вешалки.
pixabay.com/
4
Магазины техники
  • М.Видео;
  • Эльдорадо;
  • Redmond;
  • Smeg;
  • Позитроника;
  • PHILIPS.
Телефон, зарядка.
Телефон, зарядка.
СС0
5
Магазины косметики и украшений
  • Л’Этуаль;
  • Elemis;
  • Бьюти-стор FOAM;
  • Золотое яблоко
  • ЭПЛ. Якутские бриллианты;
  • UVI Jewellery;
  • Московский ювелирный завод;
  • NICA.
Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
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6
Магазины книг и онлайн-курсов
  • Буквоед;
  • Читай-город;
  • Book24;
  • Лабиринт;
  • Уроки английского в Skyeng;
  • Онлайн-школа для детей Skysmart;
  • ИТ-образование GeekBrains;
  • Школа профессий Нетология.
Морозы зимой. Домашний уют.
Морозы зимой. Домашний уют.
СС0
7
Магазины мебели и интерьера
  • Cosy Home;
  • Много мебели;
  • GROHE;
  • Ascona;
  • Цвет диванов;
  • Домовой.
Диван, мебель.
Диван, мебель.
СС0

Подробнее можно ознакомиться на официальном сайте cybermonday-russia.ru.

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