Киберпонедельник стартует в 00:00 30 января и заканчивается 1 февраля в 23:59.
В этот день компании увеличат сезонные скидки до 90% на ограниченный ассортимент или на все товары.
В отличие от американской акции, которую проводят сразу после Черной пятницы, российский Киберпонедельник стартует спустя два месяца.
В России в этот период начинается череда зимних праздников: День влюбленных, 23 февраля и 8 марта.
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Подробнее можно ознакомиться на официальном сайте cybermonday-russia.ru.
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