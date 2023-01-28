28 января
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Жизнь

Скрепи и собери. 7 интересных фактов о конструкторе LEGO

28 января отмечают Международный день LEGO. С помощью этих разноцветных кирпичиков можно собрать замок, крепость и целую Звезду Смерти. Altapress.ru рассказывает семь интересных фактов о популярном конструкторе.

Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков».
Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков».
Фото предоставлено рекламодателем.

1. Конструктор делают с такой точностью, что формы для штамповки элементов производятся с точностью 10 мкм. Потому они получаются такими аккуратными.

2. «Кирпичики» штампуют под давлением 25−150 тонн и температуре +232 градусов.

3. В год главный завод LEGO в Дании создает около 21 млрд кубиков в год. На это у него уходит порядка 60 тонн пластика в день.

LEGO.
LEGO.
activainternet. es

4. Все кубики совместимы друг с другом, независимо от того, в какое время их изготовили. Так детальки 1958 года все еще совместимы с самыми современными кубиками.

5. Шесть кирпичей 2 на 4 шипа можно комбинировать 9 млн способами.

6. Самым дорогим конструктором LEGO считается «Сокол Тысячелетия». В нем 7541 деталей и 10 фигурок героев Star Wars. В США он стоит 799,99 долларов.

Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков».
Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков».
Фото предоставлено рекламодателем.

7. В 1998 году кубики Lego занесли в Национальный зал славы игрушек в The Strong в Рочестере (штат Нью-Йорк).

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