В первый день февраля отмечают несколько необычных праздников — День лифтовика, Международный день десерта и День Робинзона Крузо. Altapress.ru рассказывает о каждом из них.

День лифтовика

Работники лифтового хозяйства, или попросту лифтовики, отмечают свой профессиональный праздник 1 февраля. Дата не официальная, однако она имеет исторические основания. В этот день в 1949 году вышло Постановление Совета Министров СССР «Об организации производства лифтов».

После тяжелого периода Великой Отечественной войны советские города активно восстанавливали. Заодно их модернизировали и развивали жилищный фонд. В скором времени дома становили все выше, и гражданам было тяжело подниматься на верхние этажи. Тут на помощь и пришел волшебный лифт.

Сейчас трудно представить современную жизнь без этого чуда техники. Особенно стал востребован грузовой лифт. Теперь ремонтники могут беречь свои спины и не тащить тяжелое пианино на 10 этаж.

Лифт. В лифте. Altapress.ru

Международный день десерта

В начале года в мире отмечают много «вкусных» праздников — например, День пирога и День эскимо. К гастрономическим датам можно отнести и День десерта.

Каждая страна может похвастаться своим фирменным десертом: американский чизкейк, восточная пахлава, японское мотти, бельгийский шоколад и так далее.

Кстати некоторые отмечают День десерта 12 ноября. Точную дату еще не определили, так как праздник не официальный. Но любители вкусной еды могут отпраздновать его дважды.

Мороженое , десерт. СС0

День Робинзона Крузо

День Робинзона Крузо предложил отмечать американский журнал, посвященный датам и событиям, «Chase's Calendar of Events». Он посвящен азартным приключениям и путешествиям.

Дата приурочена к спасению шотландского боцмана Александра Селькирка. В 1704 году он серьезно поссорился с капитаном корабля, и за это его высадили на необитаемый остров, где он провел пять лет.

Судьба у Селькирка оказалась незавидной — к моменту своего спасения он одичал на острове. Зато его история вдохновила Даниэля Дефо на написание известного романа.