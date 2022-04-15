День Тита Ледолома. Что можно и категорически запрещено делать 15 апреля

День Тита Ледолома (или, по-другому, Тит, Барыш-день, Бескормицу) отмечают 15 апреля. Рассказываем, что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот праздник.

Главные традиции и запреты в День Тита Ледолома

В День Тита Ледолома предки внимательно наблюдали за реками: если лед тонет, то будет год сложным и неурожайным.

Коли вода полая на Тита разольется, жди хороших трав и раннего покоса. А вот если на Барыш-день льды не сошли, то рыба будет ловиться плохо. Прародители также заметили: если 15 апреля кричит перепел, то будет много хлеба.

Кстати, к Бескормице часто заканчивались запасы зерна, и люди начинали перебиваться с хлеба на квас. По этому поводу на Руси говорили: «Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки съежили»; «У кого ничего, а у нас и пуще того».

Но, несмотря на тяжелые времена, пращуры не трогали зерно, припасенное на посев: «Корову продай, а поле добрым семенем засевай»; «Сам голодай, а поле зерном не обделяй».

Хлеб. Зерно. Pixabay.com

А еще в День Тита Ледолома категорически запрещено ругаться, ссориться и сквернословить. Иначе есть риск навлечь на себя беду.

Народные приметы на День Тита Ледолома