День Тита Ледолома. Что можно и категорически запрещено делать 15 апреля

Главные традиции и запреты в День Тита Ледолома
В День Тита Ледолома предки внимательно наблюдали за реками: если лед тонет, то будет год сложным и неурожайным.
Коли вода полая на Тита разольется, жди хороших трав и раннего покоса. А вот если на Барыш-день льды не сошли, то рыба будет ловиться плохо. Прародители также заметили: если 15 апреля кричит перепел, то будет много хлеба.
Кстати, к Бескормице часто заканчивались запасы зерна, и люди начинали перебиваться с хлеба на квас. По этому поводу на Руси говорили: «Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки съежили»; «У кого ничего, а у нас и пуще того».
Но, несмотря на тяжелые времена, пращуры не трогали зерно, припасенное на посев: «Корову продай, а поле добрым семенем засевай»; «Сам голодай, а поле зерном не обделяй».
А еще в День Тита Ледолома категорически запрещено ругаться, ссориться и сквернословить. Иначе есть риск навлечь на себя беду.
Народные приметы на День Тита Ледолома
- Лед на реках сошел 15 апреля — значит, в этом году будет хорошая рыбная ловля.
- Вода в реке течет медленно на Тита — к богатому урожаю хлеба.
- Голуби воркуют 15 апреля — к оттепели.
- Вороны высоко в небе — к ясной солнечной погоде.