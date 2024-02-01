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Жизнь

День трамваев, драма «Зернобанка» и Славгородское без воды. Что произошло в Алтайском крае 1 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 1 февраля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Барнауле вышли на линию новые трамваи. Мы прокатились в одном из них, и вот что уже можем сказать.

◆ В Новоалтайске решили построить коттеджный район. Замглавы города Вячеслав Бондарев уверен, что спрос на жилье в этом месте будет высоким.

◆ В селе Славгородское из-за коммунальной аварии уже 7 дней нет воды. Не работают школа и детский сад, канализация замерзла. Люди топят снег и пишут в соцсетях, что власти не отвечают на их вопросы.

◆ В Барнауле возобновили судебное разбирательство по делу о взыскании 1,2 млрд рублей с двух бывших топ-менеджеров «Зернобанка». Банкротство, которое тянется уже более восьми лет, вышло на финишную прямую.

◆ Одна из посетительниц барнаульской кофейни «Йель», пострадавшая при массовом отравлении, заявила, что обратится в суд, чтобы получить компенсацию.

◆ 9 обитателей барнаульского котокафе мечтают найти себе любящих хозяев. Посмотрите внимательно — может быть, вы один из них?

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