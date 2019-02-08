День военного топографа: что это за праздник и как топографическая служба помогала во время войны

В России 8 февраля отмечают День военного топографа. Без работы топографической службы не обходилось ни одно военное сражение. Иногда полученные от топографов сведения оказывали решающее значение в битве. Рассказываем, что это за праздник, кто такие военные топографы и чем они занимались на войне.

День военного топографа: как появился праздник

Официально в России праздник установили в 2003 году. Ежегодно его отмечают 8 февраля. Дату выбрали из-за того, что в этот день в 1812 году было утверждено Положение для военного топографического дела, пишет calend.ru.

Считается, что первые топографические изыскания проводили задолго до этого. Во время правления Петра I существовала квартирмейстерская часть, которая снабжала войска картами.

Первое в мире специализированное военное училище топографов появилось в России в 1822 году. До 1923 года российская военно-топографическая служба именовалась Корпусом военных топографов, после ее несколько раз переименовывали.

В наши дни Топографическая служба Вооруженных сил РФ выполняет геодезические, топографические и картографические работы и обеспечивает войска сведениями о местностях во время военных действий. Сейчас топографы используют в своей работе спутники, лазерные приборы и другую современную технику.

Военные топографы во время Великой Отечественной войны

Топографы и геодезисты помогали советскому войску разгромить врага. В годы Великой Отечественной войны они составили более 900 млн листов топографических карт, пишет ussrvopros.ru.

Редкие снимки войны. camera.mil.ru

Топограф 31-го моторизированного топографического отряда (МТО) лейтенант Степан Гапанович в начале войны совершил подвиг — во время разведки он спас транспорт от взрыва и за проявленное мужество был награжден орденом Красной Звезды.

«21 августа 1941 г. в районе д. Селянка лейтенант Гапанович, выполняя задание по геодезической подготовке артиллерийских позиций, увидел зажженный немецкими самолетами трактор с прицепами, на которых находились артснаряды. Сопровождавшие этот транспорт политрук и красноармейцы убежали от горящего транспорта. Лейтенант Гапанович, презирая опасность, бросился к машинам и пытался отцепить трактор от прицепа. В это время огонь перекинулся на прицепы, снаряды начали рваться и Гапанович, получивший около 15 ран в живот, грудь и получивший сильные ожоги лица, потерял сознание. Подобранный красноармейцами своей команды, был отправлен в госпиталь», говорится на сайте pamyat-naroda.ru.

Во время второй мировой войны младшему лейтенанту Петрову пришлось вести геодезические измерения на необычной местности — на заминированном поле. Петров наметил трассу, и за ним шли бойцы. Осторожно продвигаясь по местности они пересекли минное поле, задание было выполнено в срок и без потерь, пишет сайт ussrvopros.ru.

В блокадном Ленинграде геодезисты, топографы и картографы работали в тяжелых условиях — под обстрелом врага, в неотапливаемых помещениях, при тусклом свете. Геодезисты определили положение многих сотен опорных геодезических пунктов в районах огневых позиций артиллерии, прикрывавшей подступы к городу, помогали артиллеристам подавлять вражеские батареи, в считанные минуты они определяли координаты и передавали их артиллеристам.