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День всех святых 2018: в чем суть католического праздника и как правильно его провести

В 2018 году День всех святых католики отмечают 1 ноября. По-другому праздник называют Торжеством всех святых: он входит в число 10 великих католических праздников, пишет catholic.ru.

Католическая церковь. Свет
Католическая церковь. Свет
ССО

День всех святых: в чем суть католического праздника?

День всех святых посвящен не только прославленным церковью святым, но и множеству неизвестных святых людей, пишет рускатолик.рф.

В этом понимании святые — это обычные люди, которые с готовностью стали друзьями Бога, во всех обстоятельствах выбирали Христа и просто жили по вере.

Торжество всех святых напоминает верующим о том, что все призваны к святости. И от святости человека отделяет только его личный выбор в посланных Богом жизненных обстоятельствах.

Католическая церковь
Католическая церковь
ССО

Как правильно провести День всех святых-2018?

В воскресные и праздничные дни все католики призваны участвовать в Мессе и по возможности причащаться Святых Таин. Кроме того, в День всех святых и другие католические праздники нельзя забывать о делах милосердия и внимании, доброте, любви к близким.

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