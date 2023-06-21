Поздравления с Днем йоги в прозе
Поздравляю с Днем йоги и хочу пожелать всегда занимать позу счастливого человека в этой жизни. Пусть йога дарит возможность почувствовать себя увереннее. Пусть после занятий душа взлетает высоко к облакам мечтаний, а тело наполняется невероятной бодростью и силой.
Поздравляю с Днем йоги! Желаю, чтобы ваша духовность в тесном переплетении с физическими возможностями сотворили чудо — полную гармонию и принятие себя такими, какими нас создала природа. Будьте усердны, сосредоточены, наполнены живительной энергией и добром. Успехов и новых возможностей!
С Днем йоги тебя! Знаю, что твое тело и твой дух всегда в гармонии благодаря йоге. Желаю тебе безупречной пластики, душевного равновесия и изобилия. Пусть поток света и энергии будет неиссякаемым! Желаю чувствовать себя великолепно, умиротворенно и гармонично.
Поздравления с Днем йоги в стихах
Поздравить тебя с Днем йоги
Спешу в этот яркий день лета,
Пусть дарит спокойствия много
Чудесная практика эта!
Порядок пусть и расслабленье
Наступят и в мыслях, и в жизни,
И йога тебе в настроенье
Внесет океан оптимизма!
Желаю йогой заниматься
И наслаждение получать
От разных поз и медитаций,
Чтоб свою карму очищать!
Помогут эти упражнения
Здоровье также укрепить!
Йога прекрасна, нет сомнения,
Ведь йога — это к счастью нить!
Гибкость, грация, здоровье,
Легкость, стойкость и покой.
Йога дарит радость, счастье,
Чтобы быть в ладах с собой!
Всем сегодня, в день чудесный,
Сил, гармонии, тепла!
Всех с Днем йоги поздравляю!
Пусть душа будет светла.
Поздравления с Днем йоги в смс
Тренируйте чаще ноги
Для различных поз из йоги!
Чтобы «лотос» получился,
Надо многому учиться!
Управляйте мыслью смело,
Тренируйте дух и тело!
В позе лотоса сижу,
А в руках талмуд держу.
Я сегодня ночь и утро
Изучаю камасутру,
Чтоб жене на праздник йоги
Показать любви дороги,
Страсти в узел завязать,
Ощущений испытать!
Нынче день занятий тех,
Что даны не многим,
Ну, а вас поздравим мы
С праздником, Днём йоги.
Пусть здоровье ваше впредь
От неё лишь крепнет,
Тела ж вашу красоту
Трудно не заметить.