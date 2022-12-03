С Днем юриста поздравляю

И от всей души желаю

Много дел, и всех отличных,

Много сделок, только чистых.



И здоровья, и удачи,

Чтоб решались все задачи.

Много света и тепла,

Счастья, мира и добра!



Чтобы было все отлично

И в карьере, в жизни личной!

Чтобы много-много лет

Никаких не знали бед!

Профессия юриста

Ответственна, сложна:

Законов знать штук триста

Да правил арсенал,

Реально быть на страже,

А криминалу — бой…

Ведь можно сказать даже:

Однажды стал судьбой

К Фемиде честный путь.

… вершить судьбу, спасать!

Решать с умом, рискнуть!

Учить закон и знать!