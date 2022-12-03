3 декабря
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Жизнь

День юриста — 3 декабря. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

День юриста отмечают в России 3 декабря. Его утвердили в 2008 году по инициативе Ассоциации юристов России. По данным пресс-службы ЦИК России, общий стаж юридической деятельности в России составляет примерно 750 лет. Altapress.ru подготовил душевные поздравления в прозе, стихах и смс.

Подарок. Цветы.
Подарок. Цветы.
СС0

Поздравления с Днем юриста в прозе

Желаем в нелегкой профессии быть супер профессионалом и чтобы руководство ценило, а коллеги уважали и поддерживали. Пусть вам во всем и всегда везет. Получайте удовольствие от того чем занимаетесь и тогда обязательно все получиться!

Поздравляю тебя уважаемый юрист. Желаю истово соблюдать законы, грамотно и верно применять их, помогая нашим гражданам. Желаю, чтобы работа всегда приносила удовлетворенность, чувство выполненного долга и хороший доход. Желаю благополучия в частной жизни, отличного настроения и душевного подхода к любому делу. С днем юриста!

С Днем юриста! Твоя должность очень ответственная и важная, ты стоишь на страже прав человека. Желаю тебе побольше простых, быстро разрешаемых дел. Вдобавок к этому прими заряд бодрости, целеустремленности и уверенности в себе на целый год. Всего тебе хорошего!

Подарок. Бант
Подарок. Бант
СС0

Поздравления с Днем юриста в стихах

С Днем юриста поздравляю
И от всей души желаю
Много дел, и всех отличных,
Много сделок, только чистых.

И здоровья, и удачи,
Чтоб решались все задачи.
Много света и тепла,
Счастья, мира и добра!

Чтобы было все отлично
И в карьере, в жизни личной!
Чтобы много-много лет
Никаких не знали бед!

Профессия юриста
Ответственна, сложна:
Законов знать штук триста
Да правил арсенал,
Реально быть на страже,
А криминалу — бой…
Ведь можно сказать даже:
Однажды стал судьбой
К Фемиде честный путь.
… вершить судьбу, спасать!
Решать с умом, рискнуть!
Учить закон и знать!

Право знать, уметь судить,
Знать законы и как жить —
Все юристы наши знают,
От души вас поздравляем!

И желаем вам здоровья,
Счастья, радости с любовью,
Солнца в небе, долголетия,
Знать все-все противоречия.

Чтобы не было проблем,
Правовых, иных дилемм,
Выигрыша вам всегда,
Не грустите никогда!

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Днем юриста в смс

У юристов нынче праздник,
Вас сегодня поздравляю,
Благосклонности Фемиды
И успехов вам желаю.

Чтобы в непростой работе
Быть все время на волне
И закон пусть будет четко
Лишь на вашей стороне.

С праздником юристы,
Солнца в небе чистом,
Счастья и добра,
Здоровья на века.

В карьере — процветания,
Успехов и признания,
Доходов, чтоб всегда,
Хватало вам сполна.

Поздравляю с Днем юриста
И желаю всяких благ:
Пусть успех примчится быстрый,
Чтоб сильнее вдохновлять!

Пусть, расширив горизонты,
Череда побед придет,
И звенит удача громко
Каждый день и круглый год!

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