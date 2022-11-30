30 ноября
﻿
Жизнь

Всемирный день домашних животных — 30 ноября. Милые поздравления в прозе, стихах и смс

Любимых, пушистых, порой вредных питомцев поздравляют с их праздником 30 ноября. Его отмечают в России с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. Altapress.ru поздравляет всех лохматых в прозе, стихах и смс.

Щенки.
Щенки.
СС0.

Поздравления с Днем домашних животных в прозе

Поздравляю со Всемирным днём домашних животных. Желаю, чтобы любимый друг всегда был рядом и дарил тебе свою любовь, желаю, чтобы дорогой сердцу питомиц не болел, не бедокурил, а только радовал и вдохновлял!

Пусть Ваши домашние животные дарят Вам настоящую ласку и радуют душу, окутайте их максимальной заботой и сделайте все возможное, чтоб они жили в хороших условиях, ведь они действительно заслуживают именного такого отношения!

Пусть Ваши животные будут для всей семьи настоящими друзьями, получайте от них максимум тепла и не забывайте дарить им достойный уход и свою любовь, ведь они действительно этого заслуживают!

Щенок. Собака.
Щенок. Собака.
СС0

Поздравления с Днем домашних животных в стихах

Как не любить этих милых зверушек,
Которые наши дома наполняют?
Сердца они делают мягче и лучше,
И позитив бесконечный нам дарят.

Прекрасные, нежные, добрые крошки,
В них столько тепла и доверия людям,
А все, что им надо — заботы немножко,
Давайте хоть каплю душевнее будем!

С Днем домашних животных тебя
От души я сейчас поздравляю!
Ведь животные наши — тоже семья,
Им здоровья и счастья желаю.

Тапки наши пускай не грызут,
Не ломают все в доме, конечно.
В лапы вещи чужие пускай не берут,
С дрессировкой справляясь успешно.

У вас собака или кошка,
А может, даже попугай?
И вы их любите немножко,
Или любовь впрямь через край?

Раз завели, теперь заботьтесь,
Пусть все вокруг горит огнем,
Но о зверушках беспокойтесь!
С животных всех веселым днем!

Котенок.
Котенок.
Дмитрий Кудрявцев.

Поздравления с Днем домашних животных в смс

С днем веселых и милых,
Самых в мире красивых,
Замечательных ваших…
С Днем животных домашних!

Пусть вам дарят веселье,
Славное настроенье,
Ну, а вы им — заботу,
Несмотря на породу!

С Днем домашних животных!
Озорных и простых,
И породистых, модных,
А еще — дворовых!

Вы зверюшек любите,
Им давайте тепло,
Свою ласку дарите
Всем невзгодам назло!

Всех любимцев наших меньших
Поздравляю с этим днем.
Пусть всегда не скучно будет
Вам с лохматиком вдвоем.

Берегите дружбу эту,
Искреннее в жизни нет.
Пусть домашние любимцы
Принесут тепло и свет.

Источник.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость