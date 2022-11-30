Как не любить этих милых зверушек,

Которые наши дома наполняют?

Сердца они делают мягче и лучше,

И позитив бесконечный нам дарят.



Прекрасные, нежные, добрые крошки,

В них столько тепла и доверия людям,

А все, что им надо — заботы немножко,

Давайте хоть каплю душевнее будем!

С Днем домашних животных тебя

От души я сейчас поздравляю!

Ведь животные наши — тоже семья,

Им здоровья и счастья желаю.



Тапки наши пускай не грызут,

Не ломают все в доме, конечно.

В лапы вещи чужие пускай не берут,

С дрессировкой справляясь успешно.