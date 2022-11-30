Поздравления с Днем домашних животных в прозе
Поздравляю со Всемирным днём домашних животных. Желаю, чтобы любимый друг всегда был рядом и дарил тебе свою любовь, желаю, чтобы дорогой сердцу питомиц не болел, не бедокурил, а только радовал и вдохновлял!
Пусть Ваши домашние животные дарят Вам настоящую ласку и радуют душу, окутайте их максимальной заботой и сделайте все возможное, чтоб они жили в хороших условиях, ведь они действительно заслуживают именного такого отношения!
Пусть Ваши животные будут для всей семьи настоящими друзьями, получайте от них максимум тепла и не забывайте дарить им достойный уход и свою любовь, ведь они действительно этого заслуживают!
Поздравления с Днем домашних животных в стихах
Как не любить этих милых зверушек,
Которые наши дома наполняют?
Сердца они делают мягче и лучше,
И позитив бесконечный нам дарят.
Прекрасные, нежные, добрые крошки,
В них столько тепла и доверия людям,
А все, что им надо — заботы немножко,
Давайте хоть каплю душевнее будем!
С Днем домашних животных тебя
От души я сейчас поздравляю!
Ведь животные наши — тоже семья,
Им здоровья и счастья желаю.
Тапки наши пускай не грызут,
Не ломают все в доме, конечно.
В лапы вещи чужие пускай не берут,
С дрессировкой справляясь успешно.
У вас собака или кошка,
А может, даже попугай?
И вы их любите немножко,
Или любовь впрямь через край?
Раз завели, теперь заботьтесь,
Пусть все вокруг горит огнем,
Но о зверушках беспокойтесь!
С животных всех веселым днем!
Поздравления с Днем домашних животных в смс
С днем веселых и милых,
Самых в мире красивых,
Замечательных ваших…
С Днем животных домашних!
Пусть вам дарят веселье,
Славное настроенье,
Ну, а вы им — заботу,
Несмотря на породу!
С Днем домашних животных!
Озорных и простых,
И породистых, модных,
А еще — дворовых!
Вы зверюшек любите,
Им давайте тепло,
Свою ласку дарите
Всем невзгодам назло!
Всех любимцев наших меньших
Поздравляю с этим днем.
Пусть всегда не скучно будет
Вам с лохматиком вдвоем.
Берегите дружбу эту,
Искреннее в жизни нет.
Пусть домашние любимцы
Принесут тепло и свет.