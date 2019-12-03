День юриста 2019: прикольные и официальные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем юриста в стихах
Вызывает уважение
Ваше четкое мышление,
Ориентация в законах
Юридических просторов.
С вашим праздником, юристы!
Вам желаем сделок чистых,
Будней легких, без авралов
(И высоких гонораров).
В день юриста пожелаю,
Чтобы в гору шли дела,
И задача трудовая
Много прибыли несла.
Чтобы все вас уважали,
И преступный мир дрожал!
В жизни не было печали,
И успех в работе ждал.
Нехитрое дело — уметь говорить:
Гораздо труднее — знать время и место.
Желаю вам в этом лишь первыми быть.
И знать, как ответить всегда, чтоб уместно!
Пусть буква закона всегда будет другом.
Пусть ум будет острым, а ловкость — артиста.
В работе — успеха, веселья — в досуге.
Всех благ вам и с праздником, наши юристы!
Поздравления ко Дню юриста в прозе
Поздравляю с Днём юриста в России! Желаю быть лучшим специалистом в своём деле, ни на миг не сомневаться в своём успехе, всегда оставаться человеком высокой компетенции и абсолютной удачи.
С Днём юриста в России! Юридической подковы на удачу, решительности и твёрдости в делах, истины в любых словах, силы воли и ума, таланта во всем (не только в профессиональной деятельности), успехов во всех аспектах жизни!
В День юриста в России пожелать хочу успешных дел и справедливых решений, высокого профессионализма и понимания окружающих. Пусть здоровье будет крепким и прочным, а счастье — настоящим и постоянным!
Поздравления с Днем юриста для смс
Поздравляю с днем юриста!
Будь всегда ты оптимистом,
Пусть в делах все удается,
Никогда не устается,
На земле чтоб все законы
Были для тебя знакомы,
Лишь вперед всегда стремись.
Самый лучший ты юрист!
Поздравляю с Днём юриста и желаю всегда находить истину в деле и «золотую середину» в жизни. Желаю работать честно, желаю каждый день видеть путь к мечте и ориентир к успеху.
У юриста сотни дел
И помочь он хочет всем…
Пусть хотя бы в этот день
Обойдётся без проблем.
И в компании хорошей
Это время пусть пройдёт,
А забот рутинных ношу
Встречный ветер унесёт!