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Жизнь

День юриста 2019: прикольные и официальные поздравления в прозе, стихах и смс

День юриста в России — праздник всех юристов, независимо от сферы их профессиональной деятельности: его отмечают судьи, прокуроры, адвокаты, нотариусы. К празднику altapress.ru подготовил подборку поздравлений с Днем юриста в прозе, стихах и для смс.

Букет цветов.
Букет цветов.
СС0

Поздравления с Днем юриста в стихах

Вызывает уважение
Ваше четкое мышление,
Ориентация в законах
Юридических просторов.

С вашим праздником, юристы!
Вам желаем сделок чистых,
Будней легких, без авралов
(И высоких гонораров).

В день юриста пожелаю,
Чтобы в гору шли дела,
И задача трудовая
Много прибыли несла.

Чтобы все вас уважали,
И преступный мир дрожал!
В жизни не было печали,
И успех в работе ждал.

Нехитрое дело — уметь говорить:
Гораздо труднее — знать время и место.
Желаю вам в этом лишь первыми быть.
И знать, как ответить всегда, чтоб уместно!

Пусть буква закона всегда будет другом.
Пусть ум будет острым, а ловкость — артиста.
В работе — успеха, веселья — в досуге.
Всех благ вам и с праздником, наши юристы!

Букет цветов.
Букет цветов.
СС0

Поздравления ко Дню юриста в прозе

Поздравляю с Днём юриста в России! Желаю быть лучшим специалистом в своём деле, ни на миг не сомневаться в своём успехе, всегда оставаться человеком высокой компетенции и абсолютной удачи.

С Днём юриста в России! Юридической подковы на удачу, решительности и твёрдости в делах, истины в любых словах, силы воли и ума, таланта во всем (не только в профессиональной деятельности), успехов во всех аспектах жизни!

В День юриста в России пожелать хочу успешных дел и справедливых решений, высокого профессионализма и понимания окружающих. Пусть здоровье будет крепким и прочным, а счастье — настоящим и постоянным!

Букет. Цветы. Флорист.
Букет. Цветы. Флорист.
СС0

Поздравления с Днем юриста для смс

Поздравляю с днем юриста!
Будь всегда ты оптимистом,
Пусть в делах все удается,
Никогда не устается,
На земле чтоб все законы
Были для тебя знакомы,
Лишь вперед всегда стремись.
Самый лучший ты юрист!

Поздравляю с Днём юриста и желаю всегда находить истину в деле и «золотую середину» в жизни. Желаю работать честно, желаю каждый день видеть путь к мечте и ориентир к успеху.

У юриста сотни дел
И помочь он хочет всем…
Пусть хотя бы в этот день
Обойдётся без проблем.

И в компании хорошей
Это время пусть пройдёт,
А забот рутинных ношу
Встречный ветер унесёт!

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