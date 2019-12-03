День юриста 2019: прикольные и официальные поздравления в прозе, стихах и смс

С вашим праздником, юристы! Вам желаем сделок чистых, Будней легких, без авралов (И высоких гонораров).

В день юриста пожелаю,

Чтобы в гору шли дела,

И задача трудовая

Много прибыли несла.

Чтобы все вас уважали,

И преступный мир дрожал!

В жизни не было печали,

И успех в работе ждал.