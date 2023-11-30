День защиты информации. Надежные поздравления в стихах и смс

Любой известно крупной корпорации,

И даже фирме маленькой любой,

Как важно обеспечить информации

Защиту крепкую, кибернетический «покой».



От всей души вас нынче поздравляем!

Давайте праздник этот чтить всегда,

Всем вашим данным мы сохранности желаем,

Чтоб злоумышленник не тронул никогда.

Лишь тот воистину есть мира властелин,

Кто обладает нужной информацией,

И блещет знаньем нужных дисциплин,

Идей потока бесконечной генерацией.

Но властелину мира нужно знать,

Что информацию всю нужно защищать:

Иначе же — секунда невнимания —

И ты лишишься власти и влияния!...

Восславим же мы в сей импровизации

Международный день защиты информациии!