День защитника Отечества. Что подарить мужчине на 23 февраля, кроме носков и пены для бритья

В День защитника Отечества со временем стало принято поздравлять не только военнослужащих, а всех мужчин и даже юных мальчишек. Несмотря на то, что на рынке огромное множество различных подарков в разном ценовом сегменте, ежегодно возникает вопрос: что подарить?
Близкому человеку хочется подарить что-то запоминающееся, связанное с его интересами, а коллеге что-то полезное. Как среди изобилия вариантов выбрать верный - расскажет altapress.ru.
Как выбрать подарок на 23 февраля
Прежде чем выбирать подарок, нужно узнать интересы человека, желания и мечты. Мужчины в основном не составляют, так называемые вишлисты (списки желаний), поэтому сделать это может быть довольно трудно.
Стоит отталкиваться от интересов. Однако слишком оригинальные подарки могут быть недооценены или вовсе передарены. Поэтому в преддверие праздника стоит быть наблюдательнее и изучить, чего же не хватает вашему другу для комфортной жизни.
Несколько советов, чтобы выбрать нужный подарок:
- Не дарите что-то банальное. Всем известные бритву или пену для бритья, набор шампуня или геля для душа. С какой-то стороны этот подарок полезен, но ценность его закончится тогда, когда и содержимое.
- Спросите напрямую, что нужно человеку. Быть может, он давно хочет себе портативное зарядное устройство, но никак не может отложить на него деньги или подарить абонемент в фитнес-клуб, если друг никак не может заставить себя туда пойти.
- Самостоятельно украсьте подарок. Можно положить открытку с подписью, которая будет индивидуально от вас или печенье с предсказанием, если с фантазией у вас плохо.
- Подарите человеку воспоминания. Ваш друг увлекается хоккеем, но никак не может достать билеты на матч? Вы будете удивлены, увидев его эмоции при просмотре игры вживую.
- Совет для коллег и друзей. Объединитесь и тогда получится купить более дорогостоящий подарок, который одаряемый явно оценит по достоинству.
Оригинальные примеры подарков на 23 февраля
- Сертификат в баню;
- Банные принадлежности (веник, ароматы для бани);
- Термокружка или кружка с подогревом;
- Халат и шапка для похода в парилку;
- Поход в аквапарк;
- Очки для ныряния;
- Билет на матч любимой команды;
- Набор настоек;
- Дорогая фирменная ручка, возможно именная;
- Качественный ремень;
- Эксклюзивный галстук;
- Сабвуфер в машину;
- Запонки;
- Набор инструментов;
- Игровые наушники;
- Геймерская клавиатура;
- Мышь компьютерная;
- Умная колонка;
- Декантер для алкоголя;
- Настольная игра;
- Фитнес-браслет;
- Портмоне;
- Сборные модели автомобилей, самолетов, поездов или кораблей;
- Именной кардхолдер;
- Кулинарный мастер-класс по работе с мясом;
- Абонемент в фитнес-клуб;
- Кожаный портфель или сумка для ноутбука;
- Набор отверток;
- Полет на вертолете, воздушном шаре;
- Кофемашин.
Ранее мужчины сами рассказали, как относятся к банальным подаркам на 23 февраля.
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