День защитника Отечества. Что подарить мужчине на 23 февраля, кроме носков и пены для бритья

[/hide]В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Что подарить своему любимому мужчине, другу, отцу или коллеге расскажет altapress.ru.

В День защитника Отечества со временем стало принято поздравлять не только военнослужащих, а всех мужчин и даже юных мальчишек. Несмотря на то, что на рынке огромное множество различных подарков в разном ценовом сегменте, ежегодно возникает вопрос: что подарить?

Близкому человеку хочется подарить что-то запоминающееся, связанное с его интересами, а коллеге что-то полезное. Как среди изобилия вариантов выбрать верный - расскажет altapress.ru.

Как выбрать подарок на 23 февраля

Прежде чем выбирать подарок, нужно узнать интересы человека, желания и мечты. Мужчины в основном не составляют, так называемые вишлисты (списки желаний), поэтому сделать это может быть довольно трудно.

Стоит отталкиваться от интересов. Однако слишком оригинальные подарки могут быть недооценены или вовсе передарены. Поэтому в преддверие праздника стоит быть наблюдательнее и изучить, чего же не хватает вашему другу для комфортной жизни.

Несколько советов, чтобы выбрать нужный подарок:

Не дарите что-то банальное. Всем известные бритву или пену для бритья, набор шампуня или геля для душа. С какой-то стороны этот подарок полезен, но ценность его закончится тогда, когда и содержимое.

Спросите напрямую, что нужно человеку. Быть может, он давно хочет себе портативное зарядное устройство, но никак не может отложить на него деньги или подарить абонемент в фитнес-клуб, если друг никак не может заставить себя туда пойти.

Самостоятельно украсьте подарок. Можно положить открытку с подписью, которая будет индивидуально от вас или печенье с предсказанием, если с фантазией у вас плохо.

Подарите человеку воспоминания. Ваш друг увлекается хоккеем, но никак не может достать билеты на матч? Вы будете удивлены, увидев его эмоции при просмотре игры вживую.

Совет для коллег и друзей. Объединитесь и тогда получится купить более дорогостоящий подарок, который одаряемый явно оценит по достоинству.

Подарок мужчине. Фото предоставлено рекламодателем.

Оригинальные примеры подарков на 23 февраля

Сертификат в баню;

Банные принадлежности (веник, ароматы для бани);

Термокружка или кружка с подогревом;

Халат и шапка для похода в парилку;

Читать далее Поход в аквапарк;

Очки для ныряния;

Билет на матч любимой команды;

Набор настоек;

Дорогая фирменная ручка, возможно именная;

Качественный ремень;

Эксклюзивный галстук;

Сабвуфер в машину;

Запонки;

Набор инструментов;

Игровые наушники;

Геймерская клавиатура;

Мышь компьютерная;

Умная колонка;

Декантер для алкоголя;

Настольная игра;

Фитнес-браслет;

Портмоне;

Сборные модели автомобилей, самолетов, поездов или кораблей;

Именной кардхолдер;

Кулинарный мастер-класс по работе с мясом;

Абонемент в фитнес-клуб;

Кожаный портфель или сумка для ноутбука;

Набор отверток;

Полет на вертолете, воздушном шаре;

Кофемашин.

Ранее мужчины сами рассказали, как относятся к банальным подаркам на 23 февраля.

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