22 февраля
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Жизнь

День защитника Отечества. Что подарить мужчине на 23 февраля, кроме носков и пены для бритья

[/hide]В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Что подарить своему любимому мужчине, другу, отцу или коллеге расскажет altapress.ru.

Мужчина. 23 февраля.
Мужчина. 23 февраля.
СС0

В День защитника Отечества со временем стало принято поздравлять не только военнослужащих, а всех мужчин и даже юных мальчишек. Несмотря на то, что на рынке огромное множество различных подарков в разном ценовом сегменте, ежегодно возникает вопрос: что подарить?

Близкому человеку хочется подарить что-то запоминающееся, связанное с его интересами, а коллеге что-то полезное. Как среди изобилия вариантов выбрать верный - расскажет altapress.ru.

Как выбрать подарок на 23 февраля

Прежде чем выбирать подарок, нужно узнать интересы человека, желания и мечты. Мужчины в основном не составляют, так называемые вишлисты (списки желаний), поэтому сделать это может быть довольно трудно.

Стоит отталкиваться от интересов. Однако слишком оригинальные подарки могут быть недооценены или вовсе передарены. Поэтому в преддверие праздника стоит быть наблюдательнее и изучить, чего же не хватает вашему другу для комфортной жизни.

Несколько советов, чтобы выбрать нужный подарок:

  • Не дарите что-то банальное. Всем известные бритву или пену для бритья, набор шампуня или геля для душа. С какой-то стороны этот подарок полезен, но ценность его закончится тогда, когда и содержимое.
  • Спросите напрямую, что нужно человеку. Быть может, он давно хочет себе портативное зарядное устройство, но никак не может отложить на него деньги или подарить абонемент в фитнес-клуб, если друг никак не может заставить себя туда пойти.
  • Самостоятельно украсьте подарок. Можно положить открытку с подписью, которая будет индивидуально от вас или печенье с предсказанием, если с фантазией у вас плохо.
  • Подарите человеку воспоминания. Ваш друг увлекается хоккеем, но никак не может достать билеты на матч? Вы будете удивлены, увидев его эмоции при просмотре игры вживую.
  • Совет для коллег и друзей. Объединитесь и тогда получится купить более дорогостоящий подарок, который одаряемый явно оценит по достоинству.
Подарок мужчине.
Подарок мужчине.
Фото предоставлено рекламодателем.

Оригинальные примеры подарков на 23 февраля

  • Сертификат в баню;
  • Банные принадлежности (веник, ароматы для бани);
  • Термокружка или кружка с подогревом;
  • Халат и шапка для похода в парилку;
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  • Поход в аквапарк;
  • Очки для ныряния;
  • Билет на матч любимой команды;
  • Набор настоек;
  • Дорогая фирменная ручка, возможно именная;
  • Качественный ремень;
  • Эксклюзивный галстук;
  • Сабвуфер в машину;
  • Запонки;
  • Набор инструментов;
  • Игровые наушники;
  • Геймерская клавиатура;
  • Мышь компьютерная;
  • Умная колонка;
  • Декантер для алкоголя;
  • Настольная игра;
  • Фитнес-браслет;
  • Портмоне;
  • Сборные модели автомобилей, самолетов, поездов или кораблей;
  • Именной кардхолдер;
  • Кулинарный мастер-класс по работе с мясом;
  • Абонемент в фитнес-клуб;
  • Кожаный портфель или сумка для ноутбука;
  • Набор отверток;
  • Полет на вертолете, воздушном шаре;
  • Кофемашин.

Ранее мужчины сами рассказали, как относятся к банальным подаркам на 23 февраля.

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