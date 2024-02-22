День приманивания хорошего настроения. Интересные праздники, которые отмечают в мире 22 февраля

Altapress.ru рассказывает о международных торжествах, которые празднуют в этот день по всему миру.

День приманивания хорошего настроения

Хорошее настроение — это залог успеха во всем. Человек, который всегда на позитиве, меньше болеет, лучше воспринимает неприятности в жизни. Разумеется, что бывают разные ситуации. Но чтобы быть здоровым, нужно регулировать свои эмоции самому. Поэтому веселитесь, отдыхайте, дарите другим хорошее настроение, ведь все только в наших руках!

Помощь и поддержка. CC0

Международный день поддержки жертв преступлений

В этот день чтят память тех, кто пострадал от рук преступников. 22 февраля 1990 года в Англии опубликовали «Хартию жертв преступлений». С того момента каждый год 22 февраля отмечают Международный день поддержки жертв преступлений.

Клещ. ССО.

Всемирный день борьбы с энцефалитом

Энцефалит — это заболевания, связанные с воспалением головного мозга. Врачи говорят, что самым эффективным методом считается вакцинация против этих болезней. Февраль — начало года, но лучше раньше позаботиться о себе и своих близких, сходив к врачу и услышать рекомендации.

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