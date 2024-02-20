20 февраля
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Жизнь

День леденцовых петушков. Интересные праздники, которые отмечают 20 февраля

Altapress.ru рассказывает о необычных международных торжествах, которые празднуют в мире сегодня.

Леденец-петушок.
Леденец-петушок.
www.goodhouse.ru.

День леденцовых петушков

Леденцы в виде петушков и других форм на палочке ассоциируются с радостным и сладким детством, а также заслуживают персонального ежегодного праздника. Леденец на палочке известен многим людям с глубокого детства, а еще его вкус легко воспроизвести в домашних условиях, ведь это, условно говоря, растопленный сахар.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

День профессионального алкоголика

Сразу стоит оговориться, что праздник посвящен не любителям выпить, а тем, кто сумел побороть одну из самых вредных и опасных для здоровья и жизни привычек. Праздник носит ежегодный характер с фиксированной датой.

Молоток судьи.
Молоток судьи.
Фото: ru.freepik.com, автор Racool_studio.

Всемирный день социальной справедливости

Этот ежегодный праздник посвящен достижению социальной справедливости. В рамках этого события освещаются различные проблемы, с которыми сталкиваются люди по всему миру. Это также подходящий день, чтобы задуматься о профессии юриста или около того, ведь это поспособствует тому, чтобы внести существенный вклад в этом направлении.

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