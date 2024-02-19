День орнитолога — 19 февраля. Окрыляющие поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем орнитолога в прозе
Хочу поздравить орнитолога с его праздником и пожелать безмерного здоровья, успеха, благополучия, удачи, терпения и силы. Пусть все складывается только так, как нужно и все неприятности не просто проходят мимо, а вообще не знают дороги к тебе!
Поздравления с Днем орнитолога в стихах
Я тебе найти пожелаю жар-птицу,
Которая тебе счастье быстро принесёт,
Чтобы в любви и нежности раствориться,
И жить без проблем и без разных хлопот.
А если в руки птица идти не захочет,
Тогда душою воспари за нею в высоту,
Крыльев тебе за спиною, мой друг, короче,
Пусть знаю птицы, что ты самый главный тут.
Птички – это профиль главный твой,
И в науку ты давно ушел с головой,
Только о пернатых думаешь ты,
И о своей работе все твои мечты.
Желаю тебе в этот день открытий,
Чтоб новых птиц интересных нашёл обитель,
И за все твои ежедневные старания,
Чтоб однажды стал первооткрывателем.
Птичьих дел ты великий мастер,
И знаешь все разновидности на перечет,
Сегодня с праздником тебя поздравлю,
Пусть будет везде тебе почет.
И премии чтоб за открытия выдавали,
И ценили твой ежедневный труд,
Чтоб птички и дальше тебя увлекали,
И создавали в душе твоей уют!
Поздравления с Днем орнитолога в смс
На хвосте принесет птица удачу,
Душа свободу только ощутит,
С годами ты становишься богаче,
А близкий от тревоги защитит.
Пускай тебе специалист по птичкам,
Почаще приходит солидная наличка,
Чтоб радость обитель твою не покидала,
И чтоб птичка от тебя никогда не улетала!
Тебя восхищают и привлекают птицы,
Бывает, что одна тебе даже приснится,
Что живёт за океаном на озёрах,
С раскраской привлекательной, яркопёрой.
Снится то попугай, то гордый фрегат,
Суровый и неутомимый пират,
Он рыбу у рыбаков ловко отнимает,
В сладких видениях орнитолог засыпает!
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