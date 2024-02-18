День пельменей, Праздник всех легкомысленных, День, когда все понятно без слов - какой сегодня праздник 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, наши предки называли днём Агафьи Коровницы. Ее считали покровительницей домашнего скота. Что еще отметить сегодня – рассказывает Altapress.ru.

1. День, когда все понятно. Это праздник о том, что связь между некоторыми людьми достигла такого высокого уровня, что они понимают друг друга без единого слова. Сегодня надо попытаться объясниться с близкими без слов, например, обнять их.

2. День пельменей. Это очень популярное блюдо, в том числе благодаря простоте приготовления. Пельмени, которые можно увидеть на русском столе появились на Урале или Сибири.

Есть версия, что на языках пермской группы название блюда переводится как «хлебное ухо». Однако аналоги пельменей готовят во многих странах мира, в том числе в азиатских и европейских.

Пельмени. unsplash.com

3. Праздник всех легкомысленных. Весна совсем близко, а это время легкости, любви и счастья. А это значит, нужно немного расслабиться. Этому способствует еще и выходной день.

Ничего катастрофического не случится, если вместо утренней побежки 18 февраля вы понежитесь в кровати или нарушите диету, съев за обедом пирожное вместо цельнозернового хлебца.

Батарейки. unsplash.com

4. День батарейки. 18 февраля 1745 года родился итальянский учёный-физик, один из основоположников учения об электричестве, химик и физиолог Алессандро Вольта.

Имя его прочно вошло в мир науки и стало наименованием единицы измерения электрического напряжения – вольт. Частью его экспериментов и открытий стала работа над первым в мире гальваническим элементом, названным Вольтовым столбом. По сути, это открытие и изобретение стало прообразом современных батарей.

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