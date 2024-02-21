День родного языка — 21 февраля. Красочные поздравления в прозе, стихах и смс

В этот день хочу пожелать, чтобы такая ценность, как наш родной язык, никогда не исчерпал себя и ценился по достоинству многими поколениями. Давайте беречь то, что создавалось веками, великими людьми, без чего мы теперь обойтись не в силах. Давайте восхвалять наш Великий родной язык!

Поздравляю с Международным днём родного языка. Пусть песни родной речи звучат слаще, пусть добрые слова на родном языке вдохновляют на что-то светлое и хорошее, пусть всегда помогает родной язык общаться о прекрасном и создавать полезные и интересные вещи.