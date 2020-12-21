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Жизнь

День зимнего солнцестояния. Что это такое и как принято его проводить

Дата солнцестояния уникальна. В 2020 этот день выпадает на 21 декабря. Рассказываем об этом явлении.

Зима.
Зима.
https://unsplash.com/

Что такое солнцестояние

В день зимнего солнцестояние светило находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора. В Северном полушарии это явление происходит 22 декабря. В високосные годы — 21 декабря. Ночь с 20 на 21 будет самой длинной в году. А день самым коротким.

Традиции

Люди верили, что в день зимнего солнцестояния появляются злые духи, чтобы подпитаться живой энергией. Поэтому люди развешивали по всему дому еловые ветки. Считалось, что их резкий запах отпугнет нежеланных гостей.

Считалось, что в этот день берет свою власть грозный Карачун — божество смерти, подземный бог, повелевающий морозами, злой дух. Древние славяне верили, что он повелевает зимой и морозами и укорачивает светлое время суток.

Когда на улице темнело — на центральной площади разжигали большой ритуальный костер. Тем самым, люди помогали родиться новому Солнцу. Поддерживали, так сказать, его силы пламенем.

Зима.
Зима.
unsplash.com/


Позже в этот день стали праздновать Коляду. На старославянском так звали Бога нового Солнца. Колядки обычно проходили с особым размахом — устраивались песни, народные танцы.

Считалось, что чем веселее пройдет праздник, тем ярче Бог нового Солнца осветит жизни его почитателей.

Наши предки были уверены, что день зимнего солнцестояния был наполнен особой магией, использовать которую нужно было в благих целях. Поэтому устраивались специальные традиционные обряды.

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