День зимнего солнцестояния: какой будет самая длинная ночь в году

В день зимнего солнцестояния Южное полушарие Земли максимально повернуто к Солнцу и там наступает астрономическое лето, в то время как на Северном полушарии - зима.
Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигает самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса.
"Солнцестоянием" называют эффект, когда Солнце словно останавливается на небе в одном положении. Это связано с тем, что оно восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе.
День зимнего солнцестояния будет в ночь на 22 декабря в Алтайском крае. А именно 21 декабря в 21:48:10 по часовому поясу UTC-0.
Световой день составит около 7 часов.
День начнет постепенно увеличиваться после самой долгой ночи. К 1 января он вырастет уже на 7 минут.
День зимнего солнцестояния был связан с различными приметами и поверьями. Так в древней Германии отмечали языческий праздник Йоль. Люди зажигали деревья, символизирующие небесное светило, чтобы вернуть Солнце, его тепло и свет.
Славяне тоже жгли костры, чтобы помочь Солнцу одержать победу над тьмой. Древние люди верили, что в день зимнего солнцестояния приходит бог Карачун или Корочун - от слова "короткий". Он приносил с собой зимние холода и долгие темные вечера.
А вот христиане праздновали в этот день Рождество. Однако из-за смены календарей, оно теперь отстает на две недели.
В этот день можно проводить позитивные ритуалы, которое помогут успокоить тело и душу.
- Обряд отпускания негатива - на бумаге записывают все то, что вызывало негатив в течение прошедшего года, и о чем хочется забыть. После на закате дня перед солнцестоянием нужно сжечь листок, представляя, как уходят все печали и тревоги.
- Обряд очищения водой - человеку следует принять "очищающую ванну". Для этого выключают свет, зажигают свечи и ложатся в ванну, полную горячей воды. Нужно вспомнить все переживания и тревоги и отпустить их вместе с водой.
- Обряд загадывания желания - загаданное желание в день солнцестояния должно обязательно исполниться. Для этого нужно встать на рассвете, повернуться лицом к востоку, и смотря на восход Солнца, проговорить свое желание - как можно подробнее.