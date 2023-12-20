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Жизнь

День зимнего солнцестояния приблизит нас к весне. Когда начнется в Сибири — вплоть до минут

День зимнего солнцестояния приходится на 22 декабря.

Зима. Солнце. Снег
Зима. Солнце. Снег
СС0

В этот день центр Солнца удалится от небесного экватора к югу на максимальное расстояние, указывает vn.ru. Начнется астрономическая зима. И будет самый короткий день в Северном полушарии.

Астрономическая зима начнется в 10:27 в регионах Сибири — Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях, Кузбассе.

Мороз и Солнце

По прогнозам, в Сибири после прихода астрономической зимы наступят трескучие морозы. Но солнечный день начнет увеличиваться, но настолько медленно, что заметно будет только после новогодних праздников.

Ранее сообщалось, какой была самая длинная ночь в Алтайском крае. Фотографы биосферного заповедника наблюдали за красотой ночи с Телецкого озера в 2022 году и поделились замечательными фото.

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