День зимнего солнцестояния 2019: самые добрые приметы и традиции

В 2019 году День зимнего солнцестояния — 22 декабря. Вместе с ним в Северное полушарие приходит астрономическая зима. С этим днем связано много народных обычаев и традиций. Altapress.ru выбрал самые добрые народные приметы на День зимнего солнцестояния 2019.

День зимнего солнцестояния 2019

По поверьям, любое дело, начатое в день зимнего солнцестояния, будет удачным. Это время считается подходящим для серьезных сделок, брачных предложений, признаний в любви.

Еще День зимнего солнцестояния считается идеальным для уборки в доме, медитации и загадывания желаний, пишет «Сегодня. Lifestyle». А детям можно подарить сладости.

Приметы на День зимнего солнцестояния

Согласно народным приметам, какая погода 21−22 декабря, такой она будет и на Новый год.

Солнце. Деревья СС0

Если в День зимнего солнцестояния на деревьях лежит иней, то в следующем году будет хороший урожай зерна. Если ветрено — летом будет много груш и яблок. Идет дождь — к теплой, но дождливой весне.

Что такое зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние — это астрономическое явление, когда Земля максимально наклонится от Солнца. После самой длинной ночи года наступит астрономическая зима, день будет постепенно прибавляться, а ночь — сокращаться.

Уже к новому году продолжительность светового дня увеличится почти на несколько минут.