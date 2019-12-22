День зимнего солнцестояния 2019: самые добрые приметы и традиции

День зимнего солнцестояния 2019
По поверьям, любое дело, начатое в день зимнего солнцестояния, будет удачным. Это время считается подходящим для серьезных сделок, брачных предложений, признаний в любви.
Еще День зимнего солнцестояния считается идеальным для уборки в доме, медитации и загадывания желаний, пишет «Сегодня. Lifestyle». А детям можно подарить сладости.
Приметы на День зимнего солнцестояния
Согласно народным приметам, какая погода 21−22 декабря, такой она будет и на Новый год.
Если в День зимнего солнцестояния на деревьях лежит иней, то в следующем году будет хороший урожай зерна. Если ветрено — летом будет много груш и яблок. Идет дождь — к теплой, но дождливой весне.
Что такое зимнее солнцестояние
Зимнее солнцестояние — это астрономическое явление, когда Земля максимально наклонится от Солнца. После самой длинной ночи года наступит астрономическая зима, день будет постепенно прибавляться, а ночь — сокращаться.
Уже к новому году продолжительность светового дня увеличится почти на несколько минут.
В разных культурах в честь зимнего солнцестояния устраивали праздники, проводили ритуалы.