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Жизнь

Деньги на выплаты иркутским медикам нашлись сразу же после обращения к Путину

В Иркутской области медработникам, контактирующим с зараженными коронавирусом пациентами, выплатили обещанные президентом России стимулирующие доплаты, пишет Babr24.

Иркутские медики заявили о невыплатах обещанных доплат за коронавирус.
Иркутские медики заявили о невыплатах обещанных доплат за коронавирус.
кадр из видео.

Об этом сообщили 17 мая во время «экстренного» видеосовещания врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с главврачами медучреждений.

И.о. главы минздрава региона Наталия Ледяева доложила, что в общей сложности 12 медорганизаций за апрель получили 9,675 млн рублей. Врачам перечислили по 50 тыс. рублей, фельдшерам и водителям — по 25 тысяч.

«За счет средств, перечисленных в бюджет области из федерального бюджета, медорганизациям, работающим с коронавирусными пациентами, перечислен аванс за первую половину мая. Полностью стимулирующие надбавки за май минздрав перечислит до конца месяца», — отмечает издание со ссылкой на мероприятие.

Более того, губернатор Кобзев довел до сведения главврачей, что право на выплаты имеют также специалисты технического и обслуживающего персонала, которые рискуют по долгу службы.

Примечательно, что днем ранее, 16 мая, сотрудники иркутской скорой помощи записали видеообращение, в котором рассказали о невыплатах.

Медики обратились к президенту России Владимиру Путину. Их жалоба появилась на федеральном телеканале «Звезда», что придало ситуации широкую огласку.

В тот же день региональный Следком начал проверку. Судя по всему, в течение нескольких часов деньги нашлись и выплаты дошли до медработников.

Напомним, ранее Путин возмутился тем, как медиков обманывают на доплаты и потребовал разобраться в ситуации до конца этой недели.

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