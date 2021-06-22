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Жизнь

Депутат АКЗС записал видео с извинениями после оскорбления полицейских

Депутат Алтайского Заксобрания Василий Железовский на своем YouTube-канале опубликовал видео с извинениями в адрес сотрудников полиции.

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Василий Железовский.
Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Василий Железовский.
Анна Зайкова

Напомним, в мае 2021 года суд обязал Железовского заплатить двоим полицейским за моральный вред — по семь тысяч рублей каждому.

Причиной раздора стал уже удаленный ролик, на котором депутат рассказал про «хамство полицейских», которых он просил представиться и объяснить, почему они остановили женщину.

21 июня Железовский по решению суда опубликовал видео с извинениями.

«Суд просит признать мои утверждения не соответствующими действительности за недоказанностью», — отметил депутат, указав на свои фразы про «хамство» и «применение физической силы».

При этом Железовский отметил, что один из сотрудников полиции «действительно находился на службе без удостоверения».

«Я поругал их честь на полмрота — на семь тысяч <…> Но не знаю, не знаю, какая там честь», — добавил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что «история на этом не заканчивается», и пообещал «обязательно пойти в апелляцию и дойти до Верховного суда».

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