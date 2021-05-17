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Политика

Суд обязал алтайского депутата заплатить полицейским за моральный вред

Инспекторы Каменской ГИБДД через суд требовали о защите чести и достоинства после конфликта с депутатом АКЗС Василием Железовским. Суд встал на сторону автополицейских, апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

Василий Железовский недоволен ГИБДД.
Василий Железовский недоволен ГИБДД.
Скриншот видео

Железовский обязан выплатить инспекторам компенсацию морального вреда — по семь тысяч рублей каждому, пишут «Каменские известия», а также удалить видео под названием «Чья власть? Полицейские или полицаи».

Ролик парламентарий опубликовал в 2019 году. Он уже удален с YouTube.

Видео начиналось с того, как депутат Каменского горсовета Людмила Скворцова проехала под знаком «Движение запрещено» у районной администрации. Инспекторы остановили женщину и попросили предъявить документы. Она отказалась.

Вскоре на помощь Скворцовой прибыл Железовский. В видео он говорит, что его поразило хамство «этих полицейских», от которых он якобы 15 минут просил представиться и объяснить, что случилось.

«Согласно заключению судебной комплексной фоноскопическо-психолого-лингвистической экспертизы, информация, представленная в видео признана негативной, характеризующей отрицательно профессиональные качества госавтоинспекторов», — сообщает местная газета.

Для депутата и его помощницы этот конфликт с правоохранительными органами уже не первый.

В апреле 2019 года они сцепились с полицейскими на территории психиатрической больницы. В обоих случаях народные избранники вместо водительских прав предъявляли депутатские удостоверения.

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