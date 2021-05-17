Суд обязал алтайского депутата заплатить полицейским за моральный вред

Инспекторы Каменской ГИБДД через суд требовали о защите чести и достоинства после конфликта с депутатом АКЗС Василием Железовским. Суд встал на сторону автополицейских, апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

Железовский обязан выплатить инспекторам компенсацию морального вреда — по семь тысяч рублей каждому, пишут «Каменские известия», а также удалить видео под названием «Чья власть? Полицейские или полицаи».

Ролик парламентарий опубликовал в 2019 году. Он уже удален с YouTube.

Видео начиналось с того, как депутат Каменского горсовета Людмила Скворцова проехала под знаком «Движение запрещено» у районной администрации. Инспекторы остановили женщину и попросили предъявить документы. Она отказалась.

Вскоре на помощь Скворцовой прибыл Железовский. В видео он говорит, что его поразило хамство «этих полицейских», от которых он якобы 15 минут просил представиться и объяснить, что случилось.

«Согласно заключению судебной комплексной фоноскопическо-психолого-лингвистической экспертизы, информация, представленная в видео признана негативной, характеризующей отрицательно профессиональные качества госавтоинспекторов», — сообщает местная газета.

Для депутата и его помощницы этот конфликт с правоохранительными органами уже не первый.

В апреле 2019 года они сцепились с полицейскими на территории психиатрической больницы. В обоих случаях народные избранники вместо водительских прав предъявляли депутатские удостоверения.