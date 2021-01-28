Депутат Госдумы обжалует изъятие своих «тайных» активов на 38 млрд, переданных родственнику

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы Сопчука на 38 млрд рублей.
По версии прокуратуры, депутат незаконно занимался предпринимательской деятельностью и скрыл свои истинные доходы.
«Сопчук как лично, так и через подконтрольные ему предприятия, с 2011 по 2020 год владел ООО „Терней Золото“, имеющее лицензии на разработку золотоносных месторождений „Салют“ и „Приморское“», — сообщали ранее.
Однако, как утверждает Сопчук, он не нарушал закон в качестве депутата и не занимался бизнесом. Как минимум, он просто кредитор общества, так как значительную часть его займов предприятие еще не вернуло.
«Все происходящее сейчас я считаю необоснованным и несправедливым, не имеющим под собой фактического подтверждения», — подчеркнул он.
Сопчук пояснил, что после избрания в Госдуму в 2016 году, как и положено по закону, полностью прекратил свою коммерческую деятельность.
«Закон позволял мне отдать свою долю под внешнее управление, к примеру передав ее банку и сохранив собственность на бизнес, но я принял решение полностью уйти из бизнеса, передав долю взрослому и независимому от меня родственнику», — отметил он.
С тех пор, утверждает депутат, в бизнесе он не принимает участия, а бесплатные советы родственникам нельзя считать таковым.