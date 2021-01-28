Депутат Госдумы обжалует изъятие своих «тайных» активов на 38 млрд, переданных родственнику

Депутат Госдумы Сергей Сопчук, у которого конфисковали миллиардные активы, якобы служившие ему источником незаявленного дохода, заявил РБК о намерении обжаловать решение суда.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы Сопчука на 38 млрд рублей.

По версии прокуратуры, депутат незаконно занимался предпринимательской деятельностью и скрыл свои истинные доходы.

«Сопчук как лично, так и через подконтрольные ему предприятия, с 2011 по 2020 год владел ООО „Терней Золото“, имеющее лицензии на разработку золотоносных месторождений „Салют“ и „Приморское“», — сообщали ранее.

Однако, как утверждает Сопчук, он не нарушал закон в качестве депутата и не занимался бизнесом. Как минимум, он просто кредитор общества, так как значительную часть его займов предприятие еще не вернуло.

Накопления. Доход. Pixabay.com

«Все происходящее сейчас я считаю необоснованным и несправедливым, не имеющим под собой фактического подтверждения», — подчеркнул он.

Сопчук пояснил, что после избрания в Госдуму в 2016 году, как и положено по закону, полностью прекратил свою коммерческую деятельность.

«Закон позволял мне отдать свою долю под внешнее управление, к примеру передав ее банку и сохранив собственность на бизнес, но я принял решение полностью уйти из бизнеса, передав долю взрослому и независимому от меня родственнику», — отметил он.

С тех пор, утверждает депутат, в бизнесе он не принимает участия, а бесплатные советы родственникам нельзя считать таковым.