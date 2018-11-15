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Жизнь
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Депутат Госдумы показал цены на обед в столовой парламента

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в Twitter опубликовал фотографию меню из столовой нижней палаты парламента, пишут РИА Новости.

Александр Хинштейн.
Александр Хинштейн.
er.ru

На снимке видно, что стоимость блюд варьируется в пределах 200 рублей. Так порция плова с индейкой стоит 171 рубль, борщ обойдется в 88 рублей, закуска из свежих помидоров — 39 рублей, а стакан компота — 28.

В комментарии «Пятому каналу» Хинштейн объяснил, что хотел развеять миф о «копеечных» блюдах в столовой Госдумы. Он сказал, что, ходят слухи, будто депутаты обедают за 20 рублей.

«Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере, 10−15 лет», — подчеркнул парламентарий. Он добавил, что цены в столовой нельзя назвать и «безумно дорогими».

Напомним, ранее депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который месяц питался на 3,5 тыс. рублей, заявил, что размер потребительской корзины и прожиточного минимума необходимо значительно увеличить.

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