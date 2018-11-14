Живущий на 3,5 тысячи рублей саратовский депутат заявил, что потребительскую корзину надо увеличить

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который месяц питался на 3,5 тыс. рублей, заявил, что размер потребительской корзины и прожиточного минимума необходимо значительно увеличить. Об этом сообщает агентство городских новостей « Москва ».

«Потребительская корзина должна быть не менее 10 тыс. руб., прожиточный минимум — не менее 20 тыс. рублей. Однако это не касается Москвы, потому что в Москве должны быть объективно другие условия. По моему мнению, 10 тыс. руб. — самый минимум, на эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты», — заявил депутат

Он пообещал обратиться с соответствующим предложением в Госдуму и правительство.

Бондаренко также призвал других депутатов и министров последовать его примеру и месяц питаться на 3,5 тыс. рублей.

«Думаю, люди, которые принимают важные для граждан России решения, должны на себе почувствовать последствия этих решений», — заключил Бондаренко.

В начале октября министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что человек может нормально существовать на прожиточный минимум в 3,5 тыс. руб. Некоторые чиновники и депутаты раскритиковали ее высказывание.

Депутат Николай Бондаренко решил провести эксперимент и в течение месяца питался на 3,5 тыс. руб. По итогам диеты депутат заявил об ухудшении самочувствия и потере веса — уже после двух недель «диеты» он похудел почти на 6 кг